Чубайс пережил настоящий ужас в командировке

Глава "Роснано" Анатолий Чубайс рассказал об ужасе, царящем среди участников экономического форума в Давосе. Эксперты обеспокоены "глобальной политической катастрофой" и разрушением мирового порядка.

"Самое точное описание нынешнего Давоса – это ощущение ужаса от глобальной политической катастрофы", – заявил Анатолий Чубайс, отметив, что в экономике в таких условиях "ничего катастрофического не происходит". Такая ситуация, по его словам, возникла на форуме впервые за 25 лет.

Чубайс проиллюстрировал свое мнение контрастом между выступлением на форуме председателя КНР Си Цзиньпина и сделанным в тот же день заявлением избранного президента США Дональда Трампа, сообщает Lenta.ru. По словам главы "Роснано", представитель Китая произнес "оду рыночной экономике", призвав снизить пошлины, снять торговые барьеры и так далее.

"Это произошло два дня назад. И практически в это же время Трамп в своем интервью заявляет, что Америку все обижают, что он будет повышать импортные пошлины, что если немецкие или другие автомобильные концерны построят заводы в Мексике, им придется платить гигантскую импортную пошлину, которую он введет в Америке. Мир перевернулся", – цитирует Чубайса BFM.

Чиновник добавил, что "ощущал такой ужас" всего один раз: "Это был Давос 2009 года, когда разворачивался глобальный мировой финансовый кризис. У всех на устах был вопрос: "Что это такое? Это кризис в системе или кризис системы в целом?"

Всемирный экономический форум проходит в Давосе с 17 по 20 января, главная тема – "Чуткое и ответственное руководство". Предполагается, что в этом году популярный горнолыжный курорт примет три тысячи делегатов.

