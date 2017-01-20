Чубайс пережил настоящий ужас в командировке

Лавина убила постояльцев отеля в Италии Последние дни Обамы Развод Бузовой и Тарасова Интервью Кончаловского Дом-2
Экономика

Порошенко выгнал на улицу сотни россиян

В Липецке закрывают фабрику "Рошен"
Экономика

Росреестр потратил миллиарды на неработающий сервис

Песков уверяет, что ведомство "не сидит сложа руки"
партнеры
Пятница 20 января
Лента новостей
10:27
Умер судья Кадыров
10:24
Садальский поглумился над странностями Зверева
10:13
Пошутивший о Коране российский комик исчез после угроз "ИГ"
09:57
Самолет Ту-134 сел во Внуково из-за разгерметизации
09:54
Аллегрова со странной прической отмечает юбилей
09:22
На востоке Москвы загорелся жилой дом
09:19
В семье Джорджа Клуни случилась трагедия
09:11
Инкассатор выжил и спас деньги благодаря смерти напарника
08:53
У аэропорта Махачкалы столкнулись 38 машин
08:45
Под Москвой нашли оружейный схрон
08:41
Исполнительницу хита "Ламбада" сожгли заживо
08:34
Песков рассказал о новом сроке Путина
08:26
Наследник Светличной раскрыл тайну смерти брата
08:02
Трагедия Ту-154 подтолкнула Шойгу к серьезным переменам
08:00
Последнее танго и ляпы Обамы
07:50
Автомобиль протаранил толпу в центре Мельбурна
06:26
В Подмосковье инкассатора убили выстрелом в голову
00:38
Вера Алентова изменилась до неузнаваемости
21:59
Армия Сенегала вторглась в Гамбию
21:58
Похититель школьницы в Оренбурге оказался педофилом со стажем
21:32
Разработан сценарий убийства Трампа
21:20
В Москве трое в масках избили ребенка
21:09
Задержан глава обрушившегося конного клуба
20:41
Расстрелявший полицейских москвич оказался вором велосипедов
20:40
В Берлине попрощались с Обамой
20:37
В Москве водитель иномарки обстрелял человека
20:19
Соратники Порошенко отметили Крещение заморскими яствами
20:06
Бузову поймали на плагиате
19:51
В торговом центре "Мега Химки" ищут бомбу
19:35
Мужчина расстрелял полицейских на востоке Москвы
19:34
Похищенная школьница из Оренбурга рассказала об издевательствах
19:28
Задымление в московском метро попало на видео
19:06
Барбра Стрейзанд отчитала Трампа
19:01
Горбачев получил повестку в суд
19:01
Столичного полицейского выбросили из окна
19:00
Путин приготовил студентам сюрприз
18:47
На востоке Москвы случился транспортный коллапс
18:38
Чем "Ангара" лучше "Протона"
18:32
Последнее видео из погребенного под лавиной отеля в Италии
18:25
Эксперты отклонили необоснованные доводы петиции против "пакета Яровой"
18:20
Захарова требует Facebook объясниться
18:18
Значение имени Полина
18:10
Россиянин купил иномарку за четверть миллиарда
17:58
Чем запомнилась исполнительница "Ламбады"
17:54
В Коми из-за лопнувшей трубы погиб ребенок
17:29
На месте трагедии Ту-154 найден сбитый "американец"
17:29
Юные экологи проводят "заповедные уроки"
17:26
Фадеев нашел спасение от огоньков с Пугачевой
17:05
Людмила Сенчина: Когда же кончится этот кошмар?!
17:03
В московском метро случилось ЧП
16:56
Депортированный Митрофанов сбежит в Вашингтон
16:50
Фото со свадьбы Меладзе произвело фурор
16:48
Найден обгоревший труп исполнительницы хита "Ламбада"
16:46
Что такое геймификация образования
16:45
Шендеровича обвинили в экстремизме
16:44
Жених звездной ясновидящей трагически погиб
16:22
Bentley выпустит электромобиль
16:22
Убитая горем Королева прибыла на Украину
16:16
Огромная змея заползла в квартиру к пенсионерке в Москве
16:07
Раненный в голову бизнесмен на Lexus вышел из комы
15:49
Как живется Кончаловскому без Толкалиной
15:49
Тайны сериала "Склифосовский"
15:48
После развода Апина штурмует бутики эротического белья
15:45
Горнолыжные курорты с самыми выгодными ценами
15:43
Девочка-подросток погибла при обрушении конного клуба
15:40
Певица Нюша в шоке от собственной свадьбы
15:36
Найдена причина преждевременного старения
15:36
В Москве водители устроили драку на дороге (видео)
15:31
Трогательные моменты президентства Барака Обамы
15:25
Бузова приехала к Тарасову
15:17
Украина и НАТО готовят атаку на Россию
15:16
Беглый Янукович рвется поговорить о Майдане
15:06
Российская модель трагически погибла на аттракционе
14:47
Евгений Цыганов спелся со звездой "Викинга"
14:42
Белорусские спасатели покорили интернет (видео)
14:39
Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды
14:35
Что иностранцы думают о голых россиянах в проруби
14:32
Курс рубля упал после слов Шувалова
14:26
Новые подробности смерти десятков туристов под лавиной
14:23
Запад предсказывает триумф России в Молдавии
14:01
Актер Борис Щербаков попал больницу в тяжелом состоянии
13:55
Из-за пожара эвакуируют школу на юго-востоке Москвы
13:49
Задушившая двух детей женщина оказалась чиновницей
13:45
Тело пропавшего под Петербургом мальчика нашли в реке
13:36
Россияне обругали окунувшуюся в купель Беркову
13:26
Стильный Медведев рассмотрел подарок Путина
13:12
Живот и подбородок Цой округлились до неузнаваемости
13:09
Бывшая жена о возвращении Устюгова в семью
13:06
При пожаре в Тегеране рухнула самая старая высотка
13:03
Известный актер разбился на лошади
13:02
В Госдуме вплотную занялись воспитанием молодежи
12:59
Обнаглевший Порошенко поставил условия ЕС
12:46
Жена Клуни сделала ЭКО и ждет двойню
12:45
Барщевский о решении суда по выплатам ЮКОСу
12:37
Винокур: Врачи сказали мне больше не бороться
12:36
Красотку изуродовали уколы ботокса
12:26
У Никиты Белых в СИЗО отнимается нога
12:25
Чиновники органов опеки Зеленограда попали под следствие
12:19
Как политики окунулись в иордань
12:12
Беременность украсила жену "Мажора" Прилучного
партнеры

Самое читаемое

Пугачева без макияжа и в джинсах поразила худобой
В Великобритании объявили о смерти Елизаветы II
Бесстыдство Киркорова и компании возмутило зрителей
Фото малыша Собчак взорвало Сеть
Фото со свадьбы Меладзе произвело фурор
Экономика

Чубайс пережил настоящий ужас в командировке

Анатолий Чубайс. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Глава "Роснано" Анатолий Чубайс рассказал об ужасе, царящем среди участников экономического форума в Давосе. Эксперты обеспокоены "глобальной политической катастрофой" и разрушением мирового порядка.
прочитано 12801 раз

"Самое точное описание нынешнего Давоса – это ощущение ужаса от глобальной политической катастрофы", – заявил Анатолий Чубайс, отметив, что в экономике в таких условиях "ничего катастрофического не происходит". Такая ситуация, по его словам, возникла на форуме впервые за 25 лет.

ПО ТЕМЕ

Кличко опозорился в Давосе (видео)

Отчаявшийся Порошенко ищет спасение в Китае

Порошенко наябедничал на Россию перед встречей с Трампом

 Анатолий Борисович Чубайс

Анатолий Борисович Чубайс председатель правления ОАО "Роснано"

Чубайс проиллюстрировал свое мнение контрастом между выступлением на форуме председателя КНР Си Цзиньпина и сделанным в тот же день заявлением избранного президента США Дональда Трампа, сообщает Lenta.ru. По словам главы "Роснано", представитель Китая произнес "оду рыночной экономике", призвав снизить пошлины, снять торговые барьеры и так далее.

"Это произошло два дня назад. И практически в это же время Трамп в своем интервью заявляет, что Америку все обижают, что он будет повышать импортные пошлины, что если немецкие или другие автомобильные концерны построят заводы в Мексике, им придется платить гигантскую импортную пошлину, которую он введет в Америке. Мир перевернулся", – цитирует Чубайса BFM.

Чиновник добавил, что "ощущал такой ужас" всего один раз: "Это был Давос 2009 года, когда разворачивался глобальный мировой финансовый кризис. У всех на устах был вопрос: "Что это такое? Это кризис в системе или кризис системы в целом?"

Всемирный экономический форум проходит в Давосе с 17 по 20 января, главная тема – "Чуткое и ответственное руководство". Предполагается, что в этом году популярный горнолыжный курорт примет три тысячи делегатов.

Автор: Олег Шивалов20 января 2017, 09:52

комментарии

Политика

Разработан сценарий убийства Трампа
Горбачев получил повестку в суд
Захарова требует Facebook объясниться
Депортированный Митрофанов сбежит в Вашингтон

Шоу-бизнес

Садальский поглумился над странностями Зверева
Алла Пугачева обратилась к россиянам за помощью
Наследник Светличной раскрыл тайну смерти брата
Вера Алентова изменилась до неузнаваемости

Проишествия

Похититель школьницы в Оренбурге оказался педофилом со стажем
Расстрелявший полицейских москвич оказался вором велосипедов
Последнее видео из погребенного под лавиной отеля в Италии
Найден обгоревший труп исполнительницы хита "Ламбада"

Lifestyle

Чем запомнилась исполнительница "Ламбады"
Тайны сериала "Склифосовский"
Горнолыжные курорты с самыми выгодными ценами
Известный актер разбился на лошади
Политика

Последнее танго и ляпы Обамы

Первый темнокожий президент США запомнился многочисленными ляпами
Шоу-бизнес

Жених звездной ясновидящей трагически погиб

Экстрасенс, ответившая согласием на предложение руки и сердца, убита горем
Lifestyle

В семье Джорджа Клуни случилась трагедия

Актер Мигель Феррер скончался на 62-м году жизни

Общество

Пошутивший о Коране российский комик исчез после угроз "ИГ"

Илья Мэддисон был вынужден удалить все свои аккаунты в соцсетях

Гороскоп

Меркель рискует остаться в одиночестве
Астролог назвала опасные дни 2017 года
Елизавета II перенесла сильный приступ
Астрологический прогноз с 16 по 22 января 2017 года

Фоторепортажи

Евгений Цыганов спелся со звездой "Викинга"
Россияне нырнули в прорубь в Крещение
Стоянов и Беркова страстно целовались на премьере
Главные красавицы Большого театра

Спорт

Успех фигуристки Медведевой признали на Западе
Названы самые дорогие футболисты мира
У Уткина появилась собственная программа
Мотогонщик восхитил своим поступком на ралли "Дакар"

Регионы

За удаленную по ошибке почку жительнице Сахалина заплатят 1,3 млн
Задушившая двух детей женщина оказалась чиновницей
Уралец похитил школьницу ради дозы
Уралец бросился в огонь ради спасения собаки и кота (видео)
+18 © 2016 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru