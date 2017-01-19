Порошенко наябедничал на Россию перед встречей с Трампом

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что надеется встретиться с избранным главой США Дональдом Трампом в феврале. При этом он вновь сообщил об"агрессии" Кремля по отношению к Киеву.

"Все знают, что Россия — агрессор. Также все знают, что невозможно снять санкции, не нарушив европейские ценности и интересы. Это будет опасно не только для Украины, но и всей европейской стабильности", – сказал Петр Порошенко на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Он напомнил о телефонном разговоре с Дональдом Трампом, во время которого избранный глава Соединенных Штатов проявил "глубокую вовлеченность" в ситуацию на Украине. "Мы рады серьезной поддержке со стороны обеих партий", – заявил Порошенко. "Я абсолютно уверен, что продолжение нашей кооперации с США будет очень эффективным", – цитирует его The Wall Street Journal.

В феврале украинский лидер планирует посетить Вашингтон и надеется на продуктивный диалог с Трампом в рамках своего визита. "Для меня это будет большим удовольствием. Я думаю, это будет эффективная встреча, если основываться на моих впечатлениях от нашего телефонного разговора", – отметил политик.

Ранее в администрации Порошенко сообщили, что встреча главы Украины с избранным президентом США пройдет после инаугурации Трампа 20 января. Однако в Вашингтоне эту информацию до сих пор не подтвердили.

Напомним, что Порошенко поговорил по телефону с Трампом 24 ноября 2016 года. По его словам, американский бизнесмен сам поднял вопрос об "аннексии" Крыма. Украинский политик выразил надежду на то, что двухпартийная поддержка Киева сохранится и при новой администрации.