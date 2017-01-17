Отчаявшийся Порошенко ищет спасение в Китае

Президент Украины Петр Порошенко обратился к председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину. Поводом стала ситуация на Донбассе, где продолжаются вялотекущие боевые действия между украинской армией и ополченцами.

Порошенко на полях стартовавшего сегодня в швейцарском Давосе Всемирного экономического форума попросил главу КНР оказать содействие в мирном урегулировании конфликта в регионе. "Глава украинского государства выразил надежду, что Китай будет способствовать мирному урегулированию ситуации в Донбассе", – говорится на официальном сайте украинского президента.

Напомним, ранее Порошенко сделал забавную оговорку, поздравляя военных и горожан в Мариуполе с наступающим Новым годом. Как заявил глава государства, украинская оккупация Донбасса – это временное явление. "Дорогие наши соотечественники, украинская оккупация – это временно. Мы обязательно объединимся", – сказал он.

Dni.Ru ранее писали о том, что некоторые экспертные и политические круги ожидают на Давосском форуме прорыва в переговорах по ситуации на Донбассе. Одним из вариантов, заявляли политологи, может быть предложение украинского олигарха Виктора Пинчука.

По его мнению, Москва и Киев могли бы найти общий язык в процессе урегулирования ситуации, если Порошенко признает Крым российским, откажется от вступления страны в ЕС и НАТО, а также пойдет по пути реальной децентрализации власти с предоставлением широкой автономии Донбассу. Москва же, в свою очередь, прекратит военную поддержку самопровозглашенных республик.

