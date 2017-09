Том Круз раскрыл секрет своих необычно пышных ягодиц

По словам Тома Круза, на съемках фильма "Операция "Валькирия" он не прибегал к искусственному увеличению пятой точки. "Я не использовал никаких протезов. Ради чего? Не представляю", – сказал актер в интервью.



Круз подчеркнул, что в принципе предпочитает сниматься в натуральном виде. И в сценах, где приходится оголять ягодицы, он снимается без дублеров и компьютерной графики, передает Screen Rant. "Это всегда я сам. Я показываю себя в фильмах. Чтобы вы знали", – отметил он.

Ранее в Сети распространились слухи о том, что Круз использовал специальные ягодичные накладки для того, чтобы эффектно смотреться в картине "Операция "Валькирия". К такому выводу пользователи пришли, обратив внимание на один из кадров фильма.

На шестой минуте картины Круз "засветил" перед камерой необычайно пухлые ягодицы. Один из пользователей Twitter поспешил опубликовать этот кадр в своем аккаунте. "У меня есть теория по поводу кое-какого кадра из "Валькирии". На 5:12 у Тома Круза виднеется фейковый зад", – написал он.

