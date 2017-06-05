Россияне назвали любимых писателей

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос, касающийся литературных пристрастий граждан. Выяснилось, что большинство предпочитает вечную классику – произведения Пушкина.

Александра Пушкина первым упомянули 42% опрошенных. На втором месте по популярности оказался другой классик – Лев Толстой (27%). Ниже в рейтинге предпочтений расположились Михаил Лермонтов (20%) и Федор Достоевский (16%).

В список популярных литераторов вошел также поэт Серебряного века Сергей Есенин – его произведения значимы для 15% россиян. А 12% респондентов упомянули мастера юмористических рассказов Антона Чехова.

Опрос был проведен и среди русскоговорящих граждан, покинувших родину. Социологи пришли к выводу, что классику русской литературы олицетворяют одни и те же авторы как для жителей нашей страны, так и для жителей зарубежья.

Однако последним сложнее вспомнить фамилии писателей. Назвать их затруднились 31% эмигрировавших респондентов, тогда как в России с такой проблемой столкнулись лишь 16% человек.

Ранее компания "Медиалогия" подготовила рейтинг самых упоминаемых в соцсетях писателей и поэтов за апрель 2017 года. Лидерами стали Александр Пушкин (26% постов), Лев Толстой (15% постов) и Максим Горький (14% постов). Также в список вошли Марина Цветаева, Сергей Есенин, Иосиф Бродский, Михаил Булгаков, Владимир Высоцкий, Владимир Набоков и Николай Гоголь.