Красная площадь превратилась в книжную ярмарку

Красная площадь на четыре дня превратилась в книжную ярмарку. Все пространство от Собора Василия Блаженного до Исторического музея заняли книги. Традиционный фестиваль, который так и называется – "Красная площадь" – продлится до 6 июня.

Организаторы приготовили для москвичей и гостей столицы настоящий праздник литературы. Погрузиться в глубины классики зрителям помогут не только писатели и поэты, но и многочисленные театральные коллективы, и оркестры.

Фестиваль открылся концертом Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" под руководством Юрия Башмета. А в 13.00 на Большой сцене началось награждение финалистов Всероссийского конкурса сочинений "Мой личный дневник" в рамках серии мероприятий Российского движения школьников и Российского книжного союза "Читай с РДШ". Дипломы получили 90 школьников из 30 регионов. Это авторы лучших сочинений, которые ребята писали по предложенным темам.



Гостям обещают 500 событий на 12 площадках. Свои книги на ярмарку привезли 400 издательств со всей России – от Якутии до Крыма. Посетители встретятся с писателями и поэтами, историками и учеными, артистами и музыкантами, смогут узнать, что читали наши прадеды в 1917 году и какие книги издавались в то время. В ГУМе расположились "Музейная линия" и "Антикварная и букинистическая книга", а в Демонстрационном зале на третьем этаже – "Литературная гостиная", где пройдут презентации лучших изданий.

Событие на сей раз приурочили ко дню рождения Александра Сергеевича Пушкина. 6 июля артисты театра "Геликон-опера" представят на большой сцене торжественную концертную программу – арии и дуэты из опер русских композиторов на знаменитые пушкинские сюжеты. Гости фестиваля смогут услышать в исполнении звезд "Геликона" фрагменты произведений из отечественной оперной пушкинианы: "Руслана и Людмилы" Глинки, "Золотого петушка" Римского-Корсакова, "Алеко" Рахманинова, "Бориса Годунова" Мусоргского. Конечно же, прозвучат и самые исполняемые произведения мирового оперного репертуара – "Евгений Онегин" и "Пиковая дама" Чайковского.

Вечер памяти Евгения Евтушенко объединит поклонников творчества поэта: Дмитрия Певцова, Александра Збруева, Дарью Михайлову, Дарью Белоусову, поэта Владимира Вишневского, а также участников телевизионного проекта "Синяя птица". На главной сцене выступят звезды Большого театра, театра "Современник", МХТ имени Чехова. Зрители увидят Ирину Мирошниченко, Евгения Киндинова, Николая Чиндяйкина, Игоря Верника и Александра Семчева.

Публикация от Oxana Boldaeva (@oxanaboldaeva) Июн 3 2017 в 1:44 PDT

Впервые на фестивале пройдет церемония награждения премией "Лицей". Учрежденный в этом году приз вручат молодым писателям. В списке финалистов — авторы 20 лучших произведений в номинациях "Поэзия" и "Проза". Как отмечают организаторы, четыре дня праздника книги опровергают расхожее мнение – что, якобы, в эпоху новых медиа люди перестали читать.

Впервые этот фестиваль прошел в июне 2015 года. Проект оказался очень успешным, поэтому было решено сделать его ежегодным. Название "Красная площадь" появилось в прошлом году. Фестиваль организован Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям при содействии Министерства культуры, правительства Москвы и Российского книжного союза.

