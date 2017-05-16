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Культура

Самые яркие фильмы "Кинотавра"

Кадр из фильма "Аритмия"
Объявлена программа 28-го фестиваля "Кинотавр". Как рассказала на прошедшей 15 мая пресс-конференции директор мероприятия Ситора Алиева, основная тенденция этого года – знакомство с фильмами малоизвестных и молодых кинематографистов. Действительно, пяти режиссерам-участникам на момент проведения фестиваля не исполнится и 30 лет, еще нескольким – и сорока. Dni.ru представляют подборку из самых ярких картин предстоящего "Кинотавра".
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"Блокбастер" (режиссер Роман Волобуев)

Захватывающая комедия с неподражаемыми Светланой Устиновой и Анной Чиповской в главных ролях уже вошла в список самых ожидаемых кинолент этого года. Вторая режиссерская работа Романа Волобуева стала полной противоположностью "Холодному фронту". По признанию самого кинематографиста, в этот раз он стремился создать "тупую комедию". Что из этого получилось? Скоро увидим.

"Аритмия" (режиссер Борис Хлебников)

Любителям медицинских баек точно следует посмотреть новое творение Бориса Хлебникова "Аритмия". Главный герой Олег – врач скорой помощи, который бесконечно предан своему делу. Однако, помогая другим, он рискует потерять самое ценное в жизни – собственную семью...

"Жги" (режиссер Кирилл Плетнев)

Драма Кирилла Плетнева по рейтингам ожидания уже успела побить все мыслимые рекорды. Может ли надсмотрщица женской колонии подружиться с заключенной преступницей?

"Близкие" (режиссер Ксения Зуева)

Конечно же, "Кинотавр" не обойдется и без впечатляющих мелодрам. Картина Ксении Зуевой обещает с первых же кадров поразить зрителей жизненным и актуальным сюжетом.

"Прорубь" (режиссер Андрей Сильвестров)

Ежегодно у проруби собираются более чем колоритные персонажи. Здесь можно встретить и депутата, и "идейного" доктора, и безработного алкоголика. Что объединяет всех этих людей? На этот вопрос попытался ответить Андрей Сильвестров.

"Рок" (режиссер Иван Шахназаров)

Пожалуй, 24-летний Иван Шахназаров посягнул на самую актуальную и злободневную тему последнего века. Ведь главные герои его картины – отчаянные провинциалы, решившиеся "покорить" столицу.

"Голова. Два уха" (режиссер Виталий Суслин)

Главный герой картины Виталия Суслина напротив, не стремится переезжать в большой город. Но в один прекрасный день судьба предоставляет ему шанс перевернуть все в своей размеренной и спокойной жизни... с ног на голову.

Кадр из фильма "Голова, два уха"

"Мервым повезло" (режиссер Вадим Валиуллин)

Наконец-то строгие критики "Кинотавра" позаботились о любителях настоящих ужасов. В комедийном триллере Вадима Валиуллина "Мертвым повезло" есть все: и по-настоящему веселые шутки, и леденящие кровь моменты.

"Теснота" (режиссер Кантемир Балагов)

Драма "Теснота" перенесет нас в "лихие" девяностые годы. Кризисные и зачастую безжалостные.

"Три сестры" (режиссер Юрий Грымов)

Пьеса Антона Чехова "Три сестры" в который раз вдохновляет режиссеров на создание настоящих шедевров. Второй фильм Юрия Грымова из авторского проекта "Новая классика" обещает стать одной из самых ярких кинолент предстоящего "Кинотавра".

Кадр из фильма "Три сестры"

Автор: Андрей Петрунян16 мая 2017, 18:19

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