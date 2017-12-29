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Культура

Принц Гарри угробил последний шанс простушки-невесты

Принц Гарри и Меган Маркл. Фото: GLOBAL LOOK press/Stephen Lock
Невеста британского принца Гарри Меган Маркл могла стать новой киноподружкой Джеймса Бонда. На пути актрисы встала помолвка с наследником трона. 
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До официального объявления об отношениях между простолюдинкой и отпрыском королевского рода продюсеры всерьез рассматривали Меган Маркл на роль партнерши Дениэла Крейга по съемочной площадке нового фильма о Джеймсе Бонде. "Меган идеально подходит на роль девушки Бонда. Она гламурная и сексуальная, а также хорошая актриса", – приводит The Sun слова представителя студии.

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"Амплуа девушки Бонда в последнее время перешло к актрисам, считающимся восходящими звездами, и Меган, безусловно, рассматривалась как претендент на роль до того, как ее отношения с Гарри стали публичными. Задача заключалось в том, чтобы найти гламурную восходящую звезду, в частности, кого-то из Америки или Канады", – продолжил источник.

По его словам, Меган Маркл вошла в шорт-лист, состоящий из четырех претенденток, так что шансы на роль, способную перезапустить ее актерскую карьеру, были велики. Однако когда продюсеры 25-го фильма о Бонде узнали о ее отношениях с представителем королевской семьи, решили, что Меган больше сниматься не будет.

Несмотря на фактически окончание ее актерской карьеры, имя девушки по-прежнему на слуху. Ранее Dni.Ru писали, что 25 декабря Меган Маркл вместе с женихом принцем Гарри, Кейт Миддлтон и принцем Уильямом посетила службу в церкви Святой Марии Магдалины в Сандрингемском дворце (графство Норфолк). Для выхода в свет невеста Гарри выбрала бежевого цвета классическое пальто, коричневые замшевые сапоги и модную шляпку. Пользователи Сети заявили, что Меган выглядит выигрышнее округлившейся Кейт, нарядившейся в клетчатое "пальтишко".

Автор: Михаил Войцеховский29 декабря 2017, 17:28

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