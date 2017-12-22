Невеста принца Гарри оголилась для парадных фото

В Сети появились официальные фотографии с помолвки принца Гарри и Меган Маркл. Американская актриса нарядилась для парадных снимков в прозрачное платье, что вызвало возмущение у благопристойных британцев.

В официальных аккаунтах британского Кенсингтонского дворца в социальных сетях появились парадные фотографии помолвки принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл. На снимках влюбленные позируют на фоне безлиственных деревьев возле водоема. Для фотосессии принц Гарри облачился в голубой классический костюм, который дополнил белоснежной рубашкой и темным галстуком. А Меган выбрала черное платье в пол с многослойной юбкой и абсолютно прозрачным верхом, украшенным золотым стеклярусом.

Собственно, наряд актрисы, оголившей тело для парадных фотографий, и вызвал возмущение чопорных британцев. Пользователи Сети крайне негативно отреагировали на выбор платья Меган. Комментаторы пристыдили американскую актрису и поставили ей в пример супругу принца Уильяма герцогиню Кэтрин, которая одевается очень скромно.

Публикация от Kensington Palace (@kensingtonroyal) Дек 21, 2017 at 3:59 PST

Особо наблюдательные и разбирающиеся в моде интернет-пользователи сразу определили, что Меган Маркл выбрала для фотосессии платье от известного бренда Ralph & Russo. Наряд из коллекции осень-зима – 2016 стоит 56 тысяч британских фунтов (75 тысяч долларов или четыре миллиона 380 тысяч рублей).

Публикация от Kensington Palace (@kensingtonroyal) Дек 21, 2017 at 6:00 PST

Столь высокая цена еще сильнее разозлила британцев. "Ничего себе! Меган транжира!", "Средняя зарплата в стране – 27 тысяч фунтов в год, и надеть платье за 56 тысяч фунтов – это крайне самонадеянно. О чем она думала?", "Мало того, что платье "голое", так еще и стоит кучу денег. За что????", "Кэтрин тоже одевается дорого. Но она не выставляет грудь на всеобщее обозрение. Может, Меган стоит у нее взять парочку советов?" – ехидно прокомментировали снимки Меган и Гарри пользователи Сети.

Ранее принц Гарри и актриса Меган Маркл объявили дату свадьбы. Влюбленные поженятся 19 мая 2018 года.