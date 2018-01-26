Будущее страны-бензоколонки

Все авторы

Самое читаемое

Подробности крупной аварии с участием Андрея Малахова
Актрису Мельникову парализовало после страшной аварии
Волочкова показала киску в шпагате
Взбешенная Бородина: Иногда лучше сосать, чем говорить
Россияне в глубоком трауре из-за поступка Бузовой
партнеры
Пятница 26 января
Лента новостей
18:32
Совет на выходные
18:14
"Единая Россия" поможет обманутым дольщикам
18:11
Изуродованная пластикой Мадонна пускает слюни
17:58
Володин обозначил условие встречи с послом США
17:54
В центре Москвы обстреляли пятерых корейцев
17:41
Плюсы и минусы анального секса
17:38
Российского адвоката Ковбасюка судят за взятку
17:03
Депутаты обсудят повышение МРОТ с избирателями
17:03
Потомок героя СССР устроили бойню на улице имени деда
16:50
Литвинова в странном виде спустилась в метро
16:46
Россиянин обокрал вдову во время поминок
16:33
Киев шантажирует Москву пленным россиянином
16:30
Малахов утешил одинокую Борисову
16:26
Жена солиста "Песняров" ослепла после измены
16:15
На МКАД произошла массовая авария
16:03
Самые позорные решения "Оскара"
15:48
Володин позвал корейцев в Москву
15:28
Депутаты обсудят в регионах перевод оборонки на гражданские рельсы
15:06
Поклонники в шоке от страшных изменений Риз Уизерспун
15:01
Бордель с секс-роботами начал выдавать путан на тест-драйв
15:01
В сериал "Ивановы-Ивановы" взяли звезду Playboy
14:35
Назван лучший способ защиты от приставаний незнакомцев
14:28
Взорвавшаяся Бородина: Не суйте свои прекрасные носики куда не надо
14:24
Названы сроки окончания войны в Донбассе
14:22
Мастурбация вредит здоровью
14:19
Под Москвой произошла смертельная авария
14:16
Банк "Возрождение" аккредитовал два столичных ЖК
14:04
Авто императора Николая II продают за 278 миллионов
14:02
Новость о первом гей-браке в России официально опровергли
13:54
В Давосе обнаружены скрывавшиеся от Дворковича американцы
13:43
Бутерброды угрожают человечеству
13:30
Соловьев поиздевался над блондинкой Гордон
13:21
Изменщик представил любовницу жене как секс-куклу (видео)
13:11
В Дагестане инспектора ДПС покатали на капоте (видео)
13:11
На северо-западе Москвы загорелся КамАЗ
12:57
12-летняя дочь догнала в размерах Волочкову
12:52
Жир назвали причиной рака груди
12:45
Тренер "Зенита": Путин сказал нам покупать русских
12:26
Украинская коррупция погубила робота Софию
12:19
Развратный священник расстрелял жену в попытке скрыть измену
12:19
Ненавязчивая роскошь: как живет Ольга Слуцкер
12:18
Самая ненавистная участница стала ведущей "Дома-2"
12:01
На западе Москвы иномарка рухнула с эстакады
11:43
Первый официальный гей-брак довел россиян до истерики
11:42
Звезда сериала "Клуб" фантастически похудела
11:20
Бузова ужаснула опухолью вместо лица
10:52
Внук Пугачевой воспользовался Шурыгиной после секс-скандала
10:47
Взбешенный Виктор Ан выступил с важным заявлением
10:45
Затравленная из-за студента-некрофила популярная группа закрылась
10:26
Одна сигарета в день смертельно опасна
10:25
Ведущая Первого канала ждет третьего ребенка
10:18
Как законно распивать алкоголь в самолете
10:06
Чем грозит борьба России и НАТО
09:47
Главные события Москвы с 26 января по 1 февраля
09:46
Он не русский: пойманного на допинге бегуна из США признали невиновным
09:45
Пелагею в белом платье назвали нежным цветком
09:35
Россияне довели министра Орешкина до бессонницы
09:35
Под Тулой случилась жуткая авария
09:21
Раскрыт секрет гарантированного женского оргазма
09:05
Паулину Андрееву поздравляют с беременностью
09:03
В Москве нашли труп мужчины с перерезанным горлом
08:52
США бессильны против ядерного удара России
08:51
Паулина Андреева спрятала живот за свободное платье
08:37
Киев в ПАСЕ опустился ниже плинтуса
08:29
Берковой страшно рожать от Стоянова
08:21
Украина злорадствует после смерти Сенчиной
08:09
Под Москвой больше 10 машин пробили колеса на яме с арматурой
22:03
Супруга родит ребенка насильнику Шурыгиной
21:59
О каких актрисах советского кино Вам хотелось бы узнать больше
21:50
До конца света осталось две минуты
21:49
Королеву красоты расстреляли в упор (видео)
21:32
В России официально поженили геев
21:27
Тело человека нашли под мостом на юге Москвы
21:06
Как живет президент Путин
21:00
Мстительная Бородина испортила жизнь изгнанной Жуже
20:42
Депутаты предложили Центробанку защитить обманутых дольщиков
20:30
Парламентарии достигли согласия по запрету контактной притравки
20:27
Из квартиры москвича украли золото и элитный алкоголь на 230 тысяч
20:16
Убитой некрофилом из Бауманки подражали девочки
20:14
В Госдуме обсудили проблемы московской реновации
19:57
Обнародована заявка команды России на Олимпиаду
19:31
Отец Шурыгиной поехал к Малахову после жестокого убийства
19:31
Москвич 9 лет насиловал собственную дочь
19:12
Бумажные трудовые книжки могут остаться после 2020 года
18:48
Безумные регионы: подросток напал на колледж с оружием
18:46
Бытовая техника сможет сама заказывать продукты
18:38
Первый канал рассказал о предсмертных муках Сенчиной
18:25
Путину подарили синий КамАЗ
18:07
Преподаватель военного училища покончил с собой в аудитории
17:54
Откуда у Валерии и Пригожина появилась двойня
17:20
Грудь Волочковой после ночи с незнакомцем сползла в подмышки
16:45
"Лилия" построила двухпутный тоннель до "Юго-Восточной"
16:38
Подлая Бузова изощренно подставила звезду "Дома-2"
16:33
Лжегинеколог обманул десятки женщин
16:16
Топ-5 трасс Подмосковья для беговых лыж
16:07
"Аэрофлот" продает билеты по пять рублей
16:05
Горе убило Антона Шипулина
15:53
Фото Валерии с двойней стало сенсацией
15:51
Папа сломал ногу семилетнему мальчику за невыученный алфавит
15:39
Курсу доллара вынесли приговор
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Джигарханян в ужасе от вскрывшейся правды
Цымбалюк-Романовская натравила на Джигарханяна мошенников
Бузова ответила на унижения в самолете
Цымбалюк-Романовская погубила подругу
Исинбаева попросила Россию проглотить унижения от МОК
В тупике: Тарасов вернется к Бузовой
Блоги

Будущее страны-бензоколонки

Фото: Dni.Ru
Руслан Осташко

Руслан Осташко блогер

 Общественный деятель, политик, создатель интернет-издания "Политическая Россия". Окончил Московский Пограничный Институт ФСБ РФ (бывший МВИ ФПС РФ).
Когда я в самом начале сирийской операции говорил и писал, и здесь и на ТВ, про то что это правильное, а самое главное – выгодное с экономической и имиджевой точки зрения решение Владимира Путина, мне в ответ начинали что-то лопотать про второй Афганистан, про цинковые гробы и про то, что вечно не так и не за то воюем. Подсчитывали на калькуляторе, сколько стоит каждая выпущенная по террористам ракета или сброшенная на них модернизированная авиабомба. Время прошло, а моя позиция не изменилась 
прочитано 1670 раз

Я продолжаю считать, что сирийская кампания – это очень выгодное и правильное дело. Мы еще много лет, вот реально много лет, будем получать конкретную материальную выгоду от того что мы поучаствовали в переделе сфер влияния на Ближнем Востоке и фактически выиграли сирийскую войну.

ПО ТЕМЕ

Эрдоган уничтожает союзников США

Украине предложили неожиданный способ сэкономить на газе

Вот еще одна новость, которая подтверждает правильность моей позиции, таких новостей еще много будет. Итак, цитирую радио Голос Америки, где редактор, наверное, пил успокоительное пока писал этот материал:

"Катар ведет переговоры с Москвой о закупке зенитных ракетных комплексов С-400. Об этом сообщил посол Катара в России", вот кто бы мог об этом подумать еще год назад? Никто бы не поверил в такое, а сейчас это реальность, причем реальность, выгоду от которой вполне можно подсчитать на калькуляторе.

Контракты на С-400, если судить по примеру Турции, это минимум пару миллиардов долларов, которые для нас обеспечивают не только прибыль российскому государству, но и вполне конкретные, высокотехнологичные рабочие места.

И это опять же не последний контракт такого рода. Вот увидите, за следующий год-два-три мы еще получим много сюрпризов, когда даже страны НАТО или страны с военными базами США, будут в качестве страховки или даже некоторой попытки обеспечить себе независимость в будущем покупать современное российское оружие, платить нам деньги за обучение и обслуживание, и доводить до истерики старика Маккейна и его вашингтонских друзей, которые до сих пор офигевают и бесятся от такого развития событий.

Фото: mil.ru

Владимира Путина часто и абсолютно незаслуженно упрекают в том, что у него нет долгосрочной политической и экономической стратегии, что Россия – это страна-бензоколонка, повернутая на гонке вооружений и клепании никому не нужных танчиков, как любят выражаться в соцсетях. На мой взгляд нужно быть ну очень тупым, чтобы думать, что за последние 17 лет всё чего добилась Россия – это результат того, что Путину просто везло несмотря на то что у него нет долгосрочной стратегии, а если кто-то не видит радикально позитивных изменений в стране за последние 17 лет, то тот или дурак, или слепой.

При желании даже школьнику можно объяснить суть действий Путина и путинской России. Без политологии и сложной теории. Смотрите, если сравнить наш мир с большим городом, а народы с жителями этого горда, то 17 лет назад наш народ был довольно хилым, серьезно больным и молодым пареньком, у которого был очень зажиточный и работящий дед, но вот отец оказался довольно наивным и склонным к выпивке в компании мошенников, говорящих с сильным американским акцентом. У деда была хорошая ферма за городом и большая бензоколонка, с доходов от которой сердобольный дед кормил кучу родственников, знакомых и просто бедняков по всему городу. Дед умер, а папа нашего главного героя ферму забросил, а бензоколонку фактически пропил, ее уже почти отжали рейдеры. Вот что должен был сделать этот молодой человек? Пойти работать в Макдональдс? Поплакать и попробовать стать веб-дизайнером? Можно, но глупо. Молодой человек взял в руки бейсбольную биту и отжал бензоколонку назад, вот сейчас ферму в порядок привел. Периодически к нему приходят гэкающие родственники, в поисках халявы, денег и безвозмездного бензина. Но халява кончилась и обиженные родственники распускают слухи, что хозяин бензоколонки – аморальная сволочь и совсем не похож на доброго дедушку. Ну и хрен с ними. Тратить деньги на таких родственников – большая глупость. Тат как город у нас бандитский, то деньги от продажи бензина было бы глупо тратить на покупку пианино или частные уроки древнешумерского, деньги нужно тратить на создание собственной оружейной мастерской, чтобы, во-первых, бензоколонку с фермой опять не попробовали отжать, а во-вторых, оружие в неспокойном городе – это очень ходовой товар, с продавцом которого многие хотят иметь нейтральные или даже приятельские отношения.

Вот буквально на пальцах вся стратегия за 17 лет, и она очень хорошо сработала. Про планы на будущее Путин расскажет в программной речи, которая наверное будет в феврале, но пару элементов уже можно увидеть в том, что он говорит во время своих поездок по стране. Например, недавно Путин провел совещание на котором обсуждалось как научить и как помочь российскому оборонному комплексу, в который вложено очень много денег, выпускать высокотехнологичную гражданскую продукцию, обеспечив тем самым технологический рывок для российской экономики и большой экспортный потенциал.

Вот что сказал президент: "Выпуск гражданской продукции должен полностью, максимально загрузить существующие мощности предприятий и обеспечить их финансовую устойчивость, особенно после 2020 года, когда, как я только что сказал, пик поставок в рамках гособоронзаказа будет пройден."

Фото: GLOBAL LOOK press/Stefan Sauer

К 2020 году мы уже сможем чувствовать себя в сравнительной безопасности, хотя программа перевооружения и модернизации армии будет продолжаться дальше. К 2019 заработают "Северный Поток – 2" и "Турецкий Поток". К этому моменту можно будет считать что мы по минимуму, но подлечили те травмы, которые нам были нанесены в 90-е и хоть как-то наверстали часть упущенного тогда времени. И вот после этого перед нашими военными учеными и инженерами, встанет серьезная задача – они будут тем самым мотором нашей технологической модернизации, о котором говорит президент. Тут стоит поучиться у наших американских конкурентов, ведь например экономический успех Интернета и соответственно таких компаний как Гугл, Амазон и Фейсбук был невозможен если бы когда-то американские военные на государственные деньги не поучаствовали бы в развитии тех технологий, которые потом легли в основу интернет-революции, которая перевернула мировую экономику. Я отказываюсь считать наших ученых глупее американских и не верю что наши инженеры не могут сделать высокотехнологичные товары, которые покорят мировые рынки. Им нужно помочь, и это будет одна из главных тем следующего срока Путина.

На совещании о будущем нашей оборонки президент говорил и о специальных кредитах, и о привилегиях в доступе к закупкам госкорпораций, и о необходимости изменить законодательную базу таким образом, чтобы оборонному сектору было удобно работать на гражданских направлениях. Вопросом законодательного обеспечения уже занялись в Госдуме, а спикер Вячеслав Володин заявил, что сейчас стоит задача нарастить сегмент гражданской продукции в ОПК до соотношения 30 на 70, "догоняя объемы выпуска продукции оборонного назначения и доведя ее до соотношения 50 на 50 в 2030 году".

Так что наших паникер-патриотов и друзей Маккейна еще ждут неприятные сюрпризы: страна-бензоколонка уже обзавелась хорошей оружейной мастерской, а скоро у нее появится и завод по производству роботов. Если нашей стране дать еще десятилетие внутренней стабильности и безопасного развития, то ее будущее удивит не только нас самих, но и вообще весь мир. А вот обеспечить эту стабильность можем только мы сами.

26 января 2018, 17:50

комментарии

Политика

Названы сроки окончания войны в Донбассе
Соловьев поиздевался над блондинкой Гордон
Киев в ПАСЕ опустился ниже плинтуса
Как живет президент Путин

Шоу-бизнес

Литвинова в странном виде спустилась в метро
Малахов утешил одинокую Борисову
Жена солиста "Песняров" ослепла после измены
Изменившуюся Семенович перепутали с Кожевниковой

Проишествия

Развратный священник расстрелял жену в попытке скрыть измену
Королеву красоты расстреляли в упор (видео)
В Москве избили и прокатили в багажнике известного певца
Любителя селфи сбил поезд (видео)

Lifestyle

Затравленная из-за студента-некрофила популярная группа закрылась
О каких актрисах советского кино Вам хотелось бы узнать больше
Правнук Сталина назвал создателей комедии о нем "нелюдями"
Артисты скорбят о Людмиле Сенчиной
Шоу-бизнес

Отец Шурыгиной поехал к Малахову после жестокого убийства

Мужчина принял участие в очередном выпуске "Прямого эфира"
Общество

Украина злорадствует после смерти Сенчиной

Артистке припомнили ее позицию по Крыму
Шоу-бизнес

12-летняя дочь догнала в размерах Волочкову

Девочка залезла в ящик балерины
Lifestyle

Изуродованная пластикой Мадонна пускает слюни

Певица шокировала подписчиков

Гороскоп

Совет на выходные
Супруга родит ребенка насильнику Шурыгиной
Цымбалюк-Романовская погубила подругу
У юной фигуристки Загитовой есть скрытый поклонник

Фоторепортажи

Паулина Андреева спрятала живот за свободное платье
Чем запомнилась Людмила Сенчина
Российскую актрису выдвинули на "Порно-Оскар"
Красавице Климовой исполнилось 40 лет

Спорт

Тренер "Зенита": Путин сказал нам покупать русских
Взбешенный Виктор Ан выступил с важным заявлением
Он не русский: пойманного на допинге бегуна из США признали невиновным
Горе убило Антона Шипулина

Регионы

Лжегинеколог обманул десятки женщин
Папа сломал ногу семилетнему мальчику за невыученный алфавит
Безумные регионы: россиянке подарили участок на кладбище
13-летняя школьница испугала грабителя
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru