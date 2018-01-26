Будущее страны-бензоколонки

Когда я в самом начале сирийской операции говорил и писал, и здесь и на ТВ, про то что это правильное, а самое главное – выгодное с экономической и имиджевой точки зрения решение Владимира Путина, мне в ответ начинали что-то лопотать про второй Афганистан, про цинковые гробы и про то, что вечно не так и не за то воюем. Подсчитывали на калькуляторе, сколько стоит каждая выпущенная по террористам ракета или сброшенная на них модернизированная авиабомба. Время прошло, а моя позиция не изменилась



Я продолжаю считать, что сирийская кампания – это очень выгодное и правильное дело. Мы еще много лет, вот реально много лет, будем получать конкретную материальную выгоду от того что мы поучаствовали в переделе сфер влияния на Ближнем Востоке и фактически выиграли сирийскую войну.

Вот еще одна новость, которая подтверждает правильность моей позиции, таких новостей еще много будет. Итак, цитирую радио Голос Америки, где редактор, наверное, пил успокоительное пока писал этот материал:

"Катар ведет переговоры с Москвой о закупке зенитных ракетных комплексов С-400. Об этом сообщил посол Катара в России", вот кто бы мог об этом подумать еще год назад? Никто бы не поверил в такое, а сейчас это реальность, причем реальность, выгоду от которой вполне можно подсчитать на калькуляторе.

Контракты на С-400, если судить по примеру Турции, это минимум пару миллиардов долларов, которые для нас обеспечивают не только прибыль российскому государству, но и вполне конкретные, высокотехнологичные рабочие места.

И это опять же не последний контракт такого рода. Вот увидите, за следующий год-два-три мы еще получим много сюрпризов, когда даже страны НАТО или страны с военными базами США, будут в качестве страховки или даже некоторой попытки обеспечить себе независимость в будущем покупать современное российское оружие, платить нам деньги за обучение и обслуживание, и доводить до истерики старика Маккейна и его вашингтонских друзей, которые до сих пор офигевают и бесятся от такого развития событий.

Владимира Путина часто и абсолютно незаслуженно упрекают в том, что у него нет долгосрочной политической и экономической стратегии, что Россия – это страна-бензоколонка, повернутая на гонке вооружений и клепании никому не нужных танчиков, как любят выражаться в соцсетях. На мой взгляд нужно быть ну очень тупым, чтобы думать, что за последние 17 лет всё чего добилась Россия – это результат того, что Путину просто везло несмотря на то что у него нет долгосрочной стратегии, а если кто-то не видит радикально позитивных изменений в стране за последние 17 лет, то тот или дурак, или слепой.

При желании даже школьнику можно объяснить суть действий Путина и путинской России. Без политологии и сложной теории. Смотрите, если сравнить наш мир с большим городом, а народы с жителями этого горда, то 17 лет назад наш народ был довольно хилым, серьезно больным и молодым пареньком, у которого был очень зажиточный и работящий дед, но вот отец оказался довольно наивным и склонным к выпивке в компании мошенников, говорящих с сильным американским акцентом. У деда была хорошая ферма за городом и большая бензоколонка, с доходов от которой сердобольный дед кормил кучу родственников, знакомых и просто бедняков по всему городу. Дед умер, а папа нашего главного героя ферму забросил, а бензоколонку фактически пропил, ее уже почти отжали рейдеры. Вот что должен был сделать этот молодой человек? Пойти работать в Макдональдс? Поплакать и попробовать стать веб-дизайнером? Можно, но глупо. Молодой человек взял в руки бейсбольную биту и отжал бензоколонку назад, вот сейчас ферму в порядок привел. Периодически к нему приходят гэкающие родственники, в поисках халявы, денег и безвозмездного бензина. Но халява кончилась и обиженные родственники распускают слухи, что хозяин бензоколонки – аморальная сволочь и совсем не похож на доброго дедушку. Ну и хрен с ними. Тратить деньги на таких родственников – большая глупость. Тат как город у нас бандитский, то деньги от продажи бензина было бы глупо тратить на покупку пианино или частные уроки древнешумерского, деньги нужно тратить на создание собственной оружейной мастерской, чтобы, во-первых, бензоколонку с фермой опять не попробовали отжать, а во-вторых, оружие в неспокойном городе – это очень ходовой товар, с продавцом которого многие хотят иметь нейтральные или даже приятельские отношения.

Вот буквально на пальцах вся стратегия за 17 лет, и она очень хорошо сработала. Про планы на будущее Путин расскажет в программной речи, которая наверное будет в феврале, но пару элементов уже можно увидеть в том, что он говорит во время своих поездок по стране. Например, недавно Путин провел совещание на котором обсуждалось как научить и как помочь российскому оборонному комплексу, в который вложено очень много денег, выпускать высокотехнологичную гражданскую продукцию, обеспечив тем самым технологический рывок для российской экономики и большой экспортный потенциал.

Вот что сказал президент: "Выпуск гражданской продукции должен полностью, максимально загрузить существующие мощности предприятий и обеспечить их финансовую устойчивость, особенно после 2020 года, когда, как я только что сказал, пик поставок в рамках гособоронзаказа будет пройден."

К 2020 году мы уже сможем чувствовать себя в сравнительной безопасности, хотя программа перевооружения и модернизации армии будет продолжаться дальше. К 2019 заработают "Северный Поток – 2" и "Турецкий Поток". К этому моменту можно будет считать что мы по минимуму, но подлечили те травмы, которые нам были нанесены в 90-е и хоть как-то наверстали часть упущенного тогда времени. И вот после этого перед нашими военными учеными и инженерами, встанет серьезная задача – они будут тем самым мотором нашей технологической модернизации, о котором говорит президент. Тут стоит поучиться у наших американских конкурентов, ведь например экономический успех Интернета и соответственно таких компаний как Гугл, Амазон и Фейсбук был невозможен если бы когда-то американские военные на государственные деньги не поучаствовали бы в развитии тех технологий, которые потом легли в основу интернет-революции, которая перевернула мировую экономику. Я отказываюсь считать наших ученых глупее американских и не верю что наши инженеры не могут сделать высокотехнологичные товары, которые покорят мировые рынки. Им нужно помочь, и это будет одна из главных тем следующего срока Путина.

На совещании о будущем нашей оборонки президент говорил и о специальных кредитах, и о привилегиях в доступе к закупкам госкорпораций, и о необходимости изменить законодательную базу таким образом, чтобы оборонному сектору было удобно работать на гражданских направлениях. Вопросом законодательного обеспечения уже занялись в Госдуме, а спикер Вячеслав Володин заявил, что сейчас стоит задача нарастить сегмент гражданской продукции в ОПК до соотношения 30 на 70, "догоняя объемы выпуска продукции оборонного назначения и доведя ее до соотношения 50 на 50 в 2030 году".

Так что наших паникер-патриотов и друзей Маккейна еще ждут неприятные сюрпризы: страна-бензоколонка уже обзавелась хорошей оружейной мастерской, а скоро у нее появится и завод по производству роботов. Если нашей стране дать еще десятилетие внутренней стабильности и безопасного развития, то ее будущее удивит не только нас самих, но и вообще весь мир. А вот обеспечить эту стабильность можем только мы сами.