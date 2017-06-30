Как зарабатывают спортсмены и фотомодели на пенсии

В большинстве профессий мы завершаем обучение между 20 и 30 годами, достигаем пика мастерства к 40, и затем шлифуем его столько, сколько необходимо. Некоторые специальности, прежде всего в науке, вообще не предполагают ухода на пенсию. Ученый может быть востребован в самом преклонном возрасте. Но есть целый ряд профессий, которые предъявляют целый ряд требований к физическому состоянию работника.

Ярким примером могут быть балерины и профессиональные спортсмены. Артисты балета редко задерживаются на сцене после 40 лет. Профессиональные футболисты заканчивают карьеру в возрасте около 35 лет. А гимнастки вообще "выходят на пенсию" в 20-23 года.

В некоторых профессиях требования предъявляются к внешности. Например, это ограничивает срок карьеры бортпроводников, актеров или фотомоделей. Нередки случаи, когда актеры добиваются успеха, играя детские роли в 8-11 лет, а уже к подростковому возрасту становятся невостребованными. Вспомните главных героев "Гарри Поттера" или советской "Гостьи из будущего" – лишь единицы остались в профессии во взрослой жизни.

Несмотря на то, что данные профессии хорошо оплачиваются, с точки зрения общей финансовой ситуации в жизни здесь есть несколько особенностей, которые важно учитывать, чтобы не остаться у разбитого корыта.

Необходимо рано задуматься о "пенсии". Кто из нас задумывается в 20 лет о том, на что ему жить после завершения карьеры? Многие только начинают учиться, времени впереди еще много, для создания необходимого капитала есть еще лет 30-40. Можно первые лет 10 вообще о будущем не думать, жить здесь и сейчас. У спортсменов и актеров те же самые мысли. Но с учетом короткого срока карьеры промедление с созданием капитала даже на 3-5 лет может привести к серьезному снижению уровня жизни вплоть до бедности.

Большие заработки также часто формируют дорогостоящие привычки, от которых потом так трудно отказаться. И даже крупное накопленное состояние проматывается за несколько лет после завершения карьеры. Как же можно правильно распорядиться данным богом талантом для того, чтобы спокойно перешагнуть неизбежный возрастной рубеж, и открыть новую многообещающую главу своей жизни?

Можно попробовать остаться в привычной среде, перейдя в смежную отрасль. Так спортсмены становятся комментаторами, бортпроводники – инструкторами, танцоры – хореографами. Но смежная профессия может требовать совсем других умений и навыков. Далеко не всем удается приспособиться к новым условиям. Талантливый спортсмен не становится автоматически талантливым тренером.

Второй путь – стать медиа-персоной. Добившись успеха в мире моды, кино, спорта, можно превратить свое имя в бренд, и зарабатывать им. Имя, в отличие от человека, не стареет. Известные модели и спортсмены зарабатывают миллионы на рекламных контрактах и после 40, и после 50 лет. Или можно написать успешную в коммерческом плане автобиографию. К сожалению, этот путь доступен лишь элите.

Третий путь – диверсификация. Раз есть деньги, можно их вложить в доходные проекты, не связанные с основной деятельностью. Например, купить недвижимость или открыть собственный ресторан. К сожалению, здесь тоже есть свои подводные камни.

В среде успешных спортсменов распространена иллюзия о покупке бизнеса, как средстве решения проблемы пассивного дохода. Бизнес в России строится только на основании активного участия собственника в управлении. Бесчисленное множество ресторанов, автомоек и малых производств были успешно проданы представителям спорта, и затем разорились без контроля за персоналом в течение одного-двух кварталов. Примерно то же самое можно сказать об "инвестиционной недвижимости" – в современной России почти нет действительно рентабельных вариантов ее приобретения. Жилая недвижимость по-прежнему крайне переоценена (хотя и дешевеет год от года) и не даст рентной доходности свыше 3-4%, что делает ее еще менее выгодной, чем депозит в госбанке; коммерческая – требует профессионального управления. Депозиты в надежных банках проигрывают инфляции, да и тяжелейшего кризиса в банковской сфере никто не отменял.

Что же может стать реальным решением?

Все мы разные, и набор решений также должен быть разным. Без определения основных финансовых целей и личного инвестиционного профиля невозможно рекомендовать инструменты и стратегии. Портфель активов того, кому нужен ежемесячный денежный поток в долларах уже сегодня от созданного капитала, будет сильно отличаться от портфеля человека, который создает капитал для наследников, а живет на сопутствующие гонорары.

Кому-то подойдет по профилю отношения к риску рентная недвижимость в странах Западной Европы, где управляющие компании зачастую готовы гарантировать контрактом рентную доходность. Для кого-то верным выходом будут евробонды или структурированные продукты. Кто-то решится на активное инвестирование и будет успешен в этом.

Определить свой индивидуальный набор решений и инструментов можно методом проб и ошибок или проще и дешевле – составив личный финансовый план. Он позволит каждому человеку расставить приоритеты, разобраться со средне и долгосрочными целями и выбрать инструменты не интуитивно (как принято продавать клиентам в инвесткомпаниях и банках), а трезво и рационально – на базе собственной стратегии. Теоретически его можно создать самостоятельно, но в реальности этому, как и всему остальному, нужно учиться. Поэтому можно просто найти себе "консильери" – независимого финансового советника, и делегировать эту работу ему.