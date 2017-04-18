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Блоги

Как бороться с авитаминозом

Фото: GLOBAL LOOK press/imagebroker
Наталья Мараховская

Наталья Мараховская блогер

 Предприниматель, вегетарианка, эксперт-консультант по созданию живых детокс-технологий, основатель компании Food SPA.
Весна приносит не только радость от теплого солнца, расцветающей природы и предвкушения лета. После долгой зимы у многих обитателей северных широт проявляется авитаминоз или гиповитаминоз – нехватка одного или нескольких витаминов в организме.
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Здоровье в кредит

Особенно остро проблема стоит у людей с вредными привычками и ослабленным здоровьем. При этом случаются парадоксальные ситуации: вроде человек не пьет и не курит, а при этом постоянно болеет и принимает всевозможные лекарства, которые вроде как поддерживают здоровье в организме, но одновременно уничтожают ценные бактерии. В природе все держится на равновесии: здоровье не может просто появиться из таблеток, как кролик из шляпы фокусника, в каком-то участке организма препараты берут его в кредит. И этот кредит приходится отдавать весной. Неудивительно, что особенно тяжело авитаминоз переживают те, кто увлекаются антибиотиками. Эффект этих лекарств сравним с атомной бомбой, и поэтому использовать их лучше при крайней необходимости и только по рекомендации врача. В результате за болезни, лекарства и веселые зимние вечера в компании с алкоголем приходится расплачиваться весенней нехваткой ценных веществ в организме.

Косметолог не поможет

Любопытно, что многие воспринимают авитаминоз как страшилку для маленьких детей и делают вид, что их это состояние никак не касается. Люди думают, что ломкие ногти, высыпания на коже, трещины на губах и слабые волосы – это наследственное, временное и устраняется после похода к косметологу. Ну а постоянную сонливость, усталость и раздражительность списывают на интенсивную работу, неприветливых людей вокруг, невезение и другие внешние факторы, совершенно не думая о том, что проблема может находиться внутри организма и справиться с ней гораздо легче, чем кажется.

Фото: GLOBAL LOOK press/Vasilii Smirnov

Витамины – в соках

Самый простой и самый бесполезный способ борьбы с авитаминозом – это начать принимать витамины в таблетках или капсулах. Возможно, подобный метод борьбы с сезонным недугом и поможет снять некоторые симптомы, но в целом ваше состояние не улучшит. Поэтому прибегать к нему я рекомендую лишь в том случае, если на химических витаминах будет настаивать ваш врач. Существуют более действенные и полезные способы насыщения организма полезными веществами. Например, свежевыжатые соки или детокс-коктейли. В них содержится необходимых микроэлементов ничуть не меньше, а то и больше, чем в медицинских препаратах. Несколько раз в месяц, но не чаще раза в неделю я устраиваю себе день детокса, то есть в течение суток питаюсь только свежевыжатыми соками и водой. В результате организм насыщается самыми разными витаминами и при этом отторгает шлаки и токсины. Просидеть на соках целый день совсем несложно, особенно если правильно подготовиться, гораздо труднее в первый раз решиться на этот эксперимент. Более того, весной подобные процедуры очищения особенно полезны, поскольку в это время все тело обновляется вместе природой. Однако есть и более щадящие способы насытиться необходимыми микроэлементами и побороться с авитаминозом.

Фото: GLOBAL LOOK press/imagebroker

Помидоры из пластика

Для начала стоит изменить свой рацион питания и добавить в него овощи и фрукты. Овощи полезны не только витаминами, но и тем, что они повышают уровень щелочи в организме, в то время как мясные продукты, напротив, увеличивают кислотность. Поэтому, если вы едите мясо, то вместе с ним обязательно следует употреблять и растительную пищу. Я наблюдаю за тем, как питаются мои знакомые, и прихожу к выводу, что многие вообще не считают овощи и фрукты едой, и очень зря. Подобного мировоззрения уже достаточно, чтобы заработать себе авитаминоз. И все же недостаточно просто питаться овощами и фруктами – они должны быть качественными и стоить в этом случае будут совсем недешево. Поэтому ни в одном магазине-дискаунтере нормальных овощей вы просто не найдете. Наша компания закупает до пяти тонн овощей и фруктов в месяц, и я по опыту могу констатировать, что, к сожалению, не вся сельхозпродукция бывает качественной. К примеру, помидоры в моем представлении делятся на три вида: красные, розовые и пластиковые. Хороший помидор отличить от плохого совсем несложно: неважно, какого он цвета, главное, чтобы у него был запах помидора, а сам плод – мягкий, и тогда внутри он окажется по-настоящему сочным. Хорошие огурцы также легко отличить: они должны быть плотными, с пупырышками, а еще лучше – с иголочками и цветочками. Запах у огурцов можно почувствовать только на разрезе. Яблоки я выбираю по простому принципу: они не должны быть блестящими. Если плод блестит, значит, его для сохранности покрывали воском и наверняка обрабатывали химией. Зато в матовых яблоках, скорее всего, никакой химии нет, а вот витаминов сохраняется гораздо больше. Самая большая проблема для меня – это виноград. Он может быть нормальным на вид, а на вкус оказывается порченым. Пожалуй, единственный признак плохого винограда – это битые ягоды, помятые при транспортировке. Они начинают быстро окисляться и портиться, поэтому всегда внимательно рассматривайте всю кисть.

Фото: GLOBAL LOOK press/picture alliance

Микстура от авитаминоза

И все же одних только фруктов и овощей для преодоления последствий авитаминоза может оказаться недостаточно. Необходимо пересмотреть весь свой рацион. Для начала стоит отказаться от алкоголя, который мешает усвоению витаминов А, С, D и большей части витаминов группы B. Забудьте про фаст-фуд, продукты с термоядерным содержанием консервантов и трансжиров. При этом обратите внимание на нешлифованный рис, оливковое масло, квашеную капусту, зелень, орехи, семечки, сухофрукты, мед, пророщенные зерна и ростки сои. Из состояния сонливости и депрессии поможет вывести гормон радости серотонин, который содержится в шоколаде и бананах. И обязательно много пейте, идеально подойдут травяные чаи, отвары из шиповника, сушеных ягод черники или калины. Утро можно начинать со стакана воды с ложкой меда или выжатым соком лимона, выпитого натощак. В течение дня хорошо поддерживает силы напиток из плодов шиповника и меда, однако его нужно готовить заранее в термосе. Три столовые ложки измельченного шиповника заливаются литром кипятка. Напиток можно оставить на ночь. Утром – процеживаете, охлаждаете, выжимаете в настой лимон и добавляете мед. Универсальная природная микстура от авитаминоза готова.

18 апреля 2017, 17:48

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