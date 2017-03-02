В чем уникальность каждой семьи

Как психотерапевт я не склонна давать какие-то рецепты на все случаи жизни. Их не существует. Они либо тривиальны, либо не работают. В природе нет ничего более сложного, чем жизнь семьи. Взаимоотношения в семье – это очень, и очень сложно. Каждая отдельно взятая "ячейка общества" – это особая психологическая система со своими порядками, законами, связями и микроклиматом.

Семейные роли

В истории семейной терапии и семейной психологии тема "семейных ролей" постоянно эволюционировала, в науке и психологической практике существенно менялись представления об этом вопросе. В патриархальных семьях все роли были жестко закреплены: роль матери, роль отца, детей, – все они были овеяны семейной и общинной традициями и веками не изменялись. Патриархальные семьи давно канули в прошлое, наступила эра глобализации. Современные семьи индивидуальны и разнообразны. Сейчас, как говорится, "мамы всякие нужны, мамы всякие важны", и папы тоже, и бабушки, и дедушки, поэтому роли на протяжении жизни одной семьи подвижны и изменчивы.

Может случиться, что кто-то из родителей серьезно заболел, например, отец. В таком случае, он теряет роль руководителя семьи, старшего, и приобретает роль ребенка, о котором другие должны позаботиться, в этот момент старшие дети становятся "родителями". Еще пример: кто-то из родителей, представим себе, что мама, переходит на новую работу и должна часто ездить в командировки, тогда ребенок-старшеклассник заменяет мать, его роль – забота о младших, теперь он в большей степени "мама", чем сын, роли опять поменялись. Моложавая бабушка переехала жить к своей взрослой дочери, бабушка – бывший руководящий работник и привыкла командовать, и теперь уже бабушка – это мама, а мама – дочка, а папа вертится между ролями мужа и сына.

Про шляпы

В семье мы не играем только одну роль, семья – это театр, где нам всем приходится играть одновременно множество разных ролей. Допустим, мама – у нее на голове шляпа, на которой написано "мама", от этой шляпы тянутся ниточки к другой шляпе, которая зовется "папа", также ниточки от мамы тянутся к детям – сыну и дочери. Представим себе, что сын вырос и женился, значит, на нем уже новая шляпа "муж", но шляпу "сын" никто не снимал. От шляпы "муж" к маме потянется новая ниточка, и она будет "свекровь", а папа "свекор". Когда у сына родится ребенок, мама будет не только "мамой", "женой", "свекровью", а теперь она еще и "бабушка". Каждый из нас в семье носит много шляп, которые в свою очередь нитками связаны с другими. Представляете, какой баланс надо поддерживать в семье, чтобы ни одна шляпа не упала, а ведь нередко случаются натяжения нитей.

Вопрос о семейных ролях, как и вопрос о семейной жизни, это очень сложный психологический вопрос. Каждая семья, как и наши души, уникальна, неповторима и, потому, беспредельно ценна.

Хороший и плохой полицейский

Как беатотерапевт и создатель направления беатотерапии, в которой большое внимание уделяется расшифровке образов, окружающих нас повсюду, могу сказать, что образ полицейского (неважно плохого или хорошего) и семейное счастье никак не сочетаются. Если родители в семье похожи на полицейских, то что-то в этой семье уже неблагополучно – в этой семье, наверняка, есть большие внутренние проблемы.

Полиция – это всегда оценка, и оценка эта определяется законом, который един для всех. В семье нет, и не может быть, такой жесткой оценочной ситуации, ведь это живой организм.

Если семья живая, то никаких полицейских там не будет: сегодня вы строго оцените ребенка, а завтра вы его приголубите и пожалеете, а послезавтра не заметите какого-то его проступка, еще через день-другой, возможно, похвалите его за самую минимальную победу.

Про бабушек с дедушками

Я счастливая бабушка троих внуков. Во времена когда я ею не была, а мой сын был холостым человеком, я написала книжку "Как быть родителями", в ней была глава "Когда я буду бабушкой". Я предполагала, как психолог и как мама, какие радости и трудности мне предстоит испытать на этом поприще. И вот я стала бабушкой, и оказалось то, что мне чудилось трудным, вообще никакой проблемы не представляет, а то, о чем я даже не подумала – это серьезный вопрос.

Роль бабушки – это такая же сложная роль, как и роль родителей. Бабушки очень любят своих внуков, бабушки уже имеют опыт воспитания своих повзрослевших детей, они знают, что хорошо, что плохо, и всеми силами хотят помогать детям в воспитании малышей. Однако, следует иметь в виду, что бабушка ни в коем случае не должна бессознательно или сознательно бороться с родителями за "место под солнцем", за главенство в семье в глазах внуков, за влияние и любовь к ним.

Есть такие семьи, где родители, в силу своей занятости, почти полностью передоверяют бабушкам и дедушкам воспитание детей. Родители молоды, получают образование, зарабатывают деньги и содержат все поколения одной большой семьи, поэтому прекрасно, когда бабушка становится главным воспитателем внуков. Есть другие семьи, где родители хотят сами быть воспитателями своих детей, сами хотят их всему научить – таким родителям бабушки и дедушки почти совершенно не нужны, что ж, тогда прародителям следует заполнить свою жизнь своими собственными заботами.

Иногда, современные родители считают бабушку "старорежимной", а её взгляды на воспитание - устаревшими. Бывает так, что причиной проблем в отношениях "отцов и детей" может быть возникшая в семье, глубоко запрятанная, внутренняя, бессознательная, непримиримая борьба: родители переживают, что бабушка, вырастившая папу или маму, уронит родительский авторитет в глазах детей. А иногда бывает, что внуки особенно сильно любят бабушек и дедушек, привязываются к ним, а родители ужасно ревнуют.

Хорошо или плохо баловать детей?

Раньше говорили, что балованные дети самые умные и самые замечательные. Я вообще бы заменила слово "баловать" на слово "любить". Причем любить детей надо сознательно. Самое прекрасное – это когда родители, бабушки, дедушки, все, кто окружает детей, развивают в себе способность к сознательной любви. Дело это непростое!

Мы часто называем любовью то, что любовью совершенно не является. Например, когда ребенок становится предметом реализации каких-то других потребностей, например, потребности во власти. Бывают ситуации, когда мама или бабушка, охваченные большими страхами и тревогами, окружают ребенка запугиваниями и всевозможными барьерами ("с друзьями нельзя", "туда нельзя", "это нельзя"), поэтому ребенок в такой семье скован и не может раскрыться.

Баловать или держать в строгости? Дети любят порядок, режим, ясность и строгость потому, что когда в семье действует беспорядок, когда ребенок погружен в хаос, не только в смысле режима, но и в этическом понимании – когда в семье не определено что хорошо, а что плохо, когда нет ясных ценностей, они становятся тревожными и дезориентированными.

Я не вижу ничего плохого в строгости, но ничего плохого я не вижу и в определенной снисходительности, мягкости, нежности. Сознательная любовь может быть разной. Нельзя сказать, что одно хорошо, а другое плохо – на любом воспитательном действии нет знака "плюс" или минус".

Манипуляции

Дело в том, что мы все друг другом манипулируем: и взрослые, и дети. Это вполне естественно и нормально. Так происходит всегда. Здесь критерий другой: как принято в беатотерапии, все решает "сознательное присутствие" родителей в моменте воспитания, когда происходит общение с детьми.

Если мы сознательно и радостно манипулируем и понимаем, зачем это делаем, а наши намерения добры и созидательны, мы – победители. Если делаем это бессознательно, от того что не справляемся, от того, что охвачены гневом, тоской, депрессией – тогда все, чтобы мы ни делали, будет неправильно. Вопрос в осознанности: в какой степени мы понимаем то, что мы делаем.

Если мы бессознательны, то это порождает кучу проблем не только в воспитании детей, но и в наших отношениях к самим себе – мы не ведаем, что творим: мы можем бить, унижать словами, жестоко наказывать, а потом рыдать, ругать себя и просить прощения. Но стоит помнить: если ваши семейные отношения стали для трудными и болезненными, все в семье можно изменить к лучшему.