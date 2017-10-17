11 ошибок начинающих фрилансеров

В наши дни в удаленную работу люди приходят разными путями и по разным причинам. Будь то семейные обстоятельства или обстоятельства, связанные с физическими потребностями и возможностями человека. Вероятно, это и финансовый вопрос. Или человек просто устал от жесткого графика и требовательных, вечно недовольных боссов.

Работая удаленно можно избавить себя от некоторых недостатков офисной работы. Но желательно не совершать грубые ошибок при поиске удаленной работы. Вот несколько советов, которые помогут избежать неприятных моментов на первых этапах жизни начинающего фрилансера.

Ошибка №1: Непонимание сути удаленной работы

Люди, которые раньше не работали удаленно и никогда с этим не сталкивались, часто попадают на мошенников, предлагающих легкий заработок в пирамидах. Они получают "плохой опыт" и разочаровываются в удаленной работе. А иногда даже становятся антипиарщиками удаленного заработка, не понимая, как тем самым мешают тем, кто действительно работает честно.

Вывод: прежде, чем поменять свой образ жизни и вид деятельности, стоит глубоко изучить эту новую для вас тему. Пообщаться с опытными удаленщиками, почитать книги, послушать вебинары, посетить семинары, разобраться, какие виды заработка существуют, понять, как обойти сомнительные предложения, с чего начать и как оставаться бдительным.

Ошибка №2: Выбор неверного направления

Часто начинающие отталкиваются от зарплаты при выборе профессии или направлении заработка. Выбирают вид деятельности "исходя из цифр", а потом, к сожалению, превращаются в рабов этих цифр. Только не в офисе, а дома. Дело в том, что работа должна приносить удовольствие, а не только хорошую зарплату. Делая что-то ради денег, мы начинаем ненавидеть свою работу, а значит плохо ее выполнять.

Вывод: после того, как ознакомились с информацией о новой работе, стоит очень тщательно выбрать свое направление. Работа должна нравиться, тогда будет и желание ее выполнять. Только любовь к делу дает возможность по-настоящему расти профессионально. А деньги – догонят.

Ошибка №3: Не изучен рынок

Не проведя предварительный анализ, многие не знают, какой должна быть их зарплата, и как она должна соотноситься с выполняемыми функциями. Часто, по незнанию, выполняют огромный объем работы всего лишь за прожиточный минимум. Поэтому разочаровываются в удаленной работе.

Вывод: вы должны четко знать за какой объем работы и какую зарплату должен получать тот или иной специалист. Вы должны свободно ориентироваться в этих данных. Это избавит вас от потерянного времени и сожалений.

Ошибка №4: Нет желания учиться

Неопытные удаленные работники часто превращаются в "слепых котят". На начальных этапах трудно делать все впервые. В одиночку можно наломать дров. Помогут в этом обучающие тренинги, вебинары, специализированные форумы.

Вывод: вам желательно пройти курсы повышения квалификации или же начать обучение с нуля. Только так вы сможете чувствовать себя уверенно, и как рыба в воде ориентироваться в реалиях "удаленной" жизни.

Ошибка №5: Неправильно написано резюме

Халатное составление резюме часто приводить к затяжным и безрезультатным поискам работы. Вы рискует остаться за бортом. Одна моя знакомая полгода тщетно откликалась на различные вакансии, но так и не получила ни одного приглашения на собеседование. Но стоило ей подойти к написанию своего резюме грамотно, сразу нашла работу.

Вывод: научитесь грамотно составлять резюме. Благо сейчас в интернете существует много информации для того, чтобы научиться делать это правильно.

Ошибка №6: Отсутствие самодисциплины

Человеку свойственно расслабляться, почувствовав свободу. Но не забывайте, что не выполнив ту или иную задачу, сделав ее не вовремя или некачественно, вы можете лишиться своего места. Работодателю важен результат. Он должен знать, за что он платит вам деньги.

Вывод: прежде чем уходить из под крыла своего босса, который контролировал вас, назначал дедлайны и обещал премии и бонусы, создавая мотив, вам стоит понять, что работая удаленно, вы берете на себя тотальную ответственность за результат. Если вы не знаете тайм-менеджмент, не умеете себя самоорганизовать, не можете похвастаться самодисциплиной, вам не стоит идти в удаленный заработок.

Ошибка №7: Лукавить при отборе

Это не лучший способ получить работу. Один мой знакомый приврал в резюме, потом на собеседовании пообещал "с три короба", получил желаемую должность, а потом с треском и провалом вылетел с работы. В результате у работодателя – потерянное время, а у моего знакомого – плохая репутация.

Вывод: думаю "минус к карме" и отворачивающиеся работодатели вам не нужны. Не стоит преувеличивать свои навыки и грубо врать о своих возможностях. Лучше тщательно и добросовестно подготовиться к выбранному вами направлению. И воздастся вам по заслугам.

Ошибка №8: Неадекватно вести себя на собеседовании

Очень часто, пройдя отбор на уровне резюме, начинающим удаленщикам отказывают после собеседования. Дело в том, что следует не только хорошо оформить резюме, но и правильно себя вести при общении с будущим работодателем. Впечатление о вас сложится с первых минут общения, и от этого будет зависеть итог собеседования. Элементарные нарушения культурного общения могут сыграть с вами злую шутку.

Вывод: на собеседовании нужно быть уверенным в себе, заинтересованным, свободным и раскрепощенным. Вежливость и пунктуальность еще никто не отменял. Предприниматели, нанимающие вас на работу, зачастую являются тонкими психологами. Им легко будет почувствовать в вас страх, усталость или некомпетентность.

Ошибка №9: Переоценивать свои возможности

Допустим, вы достигли желаемого, но переоценив свои силы и возможности, или в погоне за деньгами, набрали много работы. В ущерб здоровью, работаете сутками напролет, и вот теперь близкие видят ваше синее лицо с потухшими глазами.

Вывод: следует четко понимать, в каком объеме, в какой последовательности нужно брать работу, чтобы это было во благо, а не во вред. Необходимо составить себе удобный график и строго соблюдать его. Быть осознанным – важное правило во всех сферах нашей жизни.

Ошибка №10: Продавать свой труд "за копейки"

Бывает, что получив работу, сотрудник не развивает навыки и остается на фиксированной заработной плате годами. Понижая, тем самым, зарплату на рынке труда для людей его уровня, и создавая, сам того не подозревая, рынок низких зарплат.

Вывод: на первых этапах вы можете соглашаться на низкооплачиваемою должность, но не затягивайте с этим этапом. Развивайтесь и доказывайте своему работодателю свою опытность. Повышайте квалификацию. Стремитесь к росту.

Ошибка №11: Сдаваться и сомневаться

Нередко ищущий работу устает от количества поданных и не отвеченных заявок, бесконечного поиска и мониторинга вакансий. Теряет надежду и впадает в депрессию после неудачных собеседований. Сдается и перестает верить в свои силы, опускает руки и пополняет ряды безработных.

Вывод: ” Неудача – это просто возможность начать снова, но уже более мудро.” Опыту Генри Форда можно доверять.