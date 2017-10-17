11 ошибок начинающих фрилансеров

Все авторы

Самое читаемое

Дианы Шурыгиной больше нет
Врачи отправили умирать домой смертельно больного Васильева
Роскошная Шейк побила выскочку Бузову
Перебравший Градский устроил переполох на "Голосе"
Больной раком Михаил Задорнов сделал заявление
партнеры
Вторник 17 октября
Лента новостей
13:27
В Киеве пожаловались на лебезящего перед Западом Порошенко
13:08
В лесу под Москвой зарезали директора крупной фирмы
13:06
Во время съемок рекламы Audi случилось смертельное ДТП (видео)
13:03
Грядет глобальная реформа ОСАГО
12:37
Вдова раскрыла подробности смерти Марьянова
12:35
30 девушек России и стран СНГ в погоне за миллионом
12:32
Первый канал ждут большие перемены
12:13
В школе в центре Москвы объявлена угроза взрыва
11:57
Порошенко прогнулся под неистового Саакашвили
11:51
Российской чемпионке сломали копчик в потасовке у клуба
11:41
Мать-садистка зажарила сыновей в духовке
11:25
В Москве создают приложение – гид по религиозным объектам
11:02
Ургант обсудил со щенком кастрацию знаменитого продюсера (видео)
10:55
Аверина пожалели после поступка Куликовой
10:54
Самые опасные города для женщин
10:45
Порносайт вступился за затравленную волосатую модель
10:01
Мошенники придумали новый способ нажиться на россиянах
09:57
В Красноярске на уроке физкультуры умер 10-летний мальчик
09:55
Главные условия отличного секса
09:47
Молодая жена вышвырнула Джигарханяна на улицу
09:29
Ученые нашли Янтарную комнату
09:26
Под Петербургом от удара током погиб иностранец
09:01
Американец подорвал дом с женой ради россиянки
08:56
Режиссер Алла Сурикова о загулах и семье Дмитрия Марьянова
08:55
Спящая ячейка "ИГ" хотела взорвать Киркорова
08:40
Сколько иностранцам платят за унижение на российских ток-шоу
08:36
В Москве открыли для движения Рождественский бульвар
08:21
НАТО готовит диверсантов для Украины
08:14
Дочь Немцова выросла красавицей
08:13
В центре Москвы случилось смертельное ДТП
08:02
Газманов попал в аварию под Пермью
22:04
У 54-летнего Вадима Казаченко появилась дочь
21:53
Солдаты прикинулись полицейскими и обокрали москвича
21:50
Жена Меньщикова зачала ребенка без романтики
21:39
Цыганский барон хотел скормить московского диджея львице
21:34
Похороны Марьянова откроют для всех желающих
21:06
В Волгограде мужчина пять лет насиловал падчерицу
21:04
Отскорбевшую по Марьянову Пугачеву обвинили в цинизме
20:51
На МКАД произошел пожар
20:42
Жадный кот очаровал Сеть (фото)
20:32
Бывшего мужа Распутиной похоронили как бомжа
20:31
Петербург накроют атлантические циклоны
20:17
Марьянова насильно держали в лечебнице для наркоманов
19:48
Бледанс набросилась на разводящегося Джигарханяна
19:45
Беременную Кейт Миддлтон схватил медведь
19:40
Чудесное спасение собаки потрясло мир (видео)
19:26
Лавров – Евросоюзу: Ты плохо кончишь
19:20
Бюджет готовят к первому чтению
19:15
Подруга погибшей в Доминикане голой россиянки избежала наказания
18:44
После странной смерти Марьянова возбудили дело
18:37
Умер переводчик Ахматовой и Бродского
18:02
"ЕР" позаботится о культуре в проекте бюджета-2018
18:01
Стресс, алкоголь или спорт: что погубило актера Марьянова
17:54
На Урале полицейский прострелил себе ягодицы
17:37
За что травят режиссера Быкова
17:35
Книги помогают справиться с переживаниями
17:16
Москвичей предупредили о резком похолодании
17:08
В Лондоне умерла звезда "Игры престолов"
16:52
Джигарханян о молодой жене: На редкость гнусная история
16:52
Кончина Марьянова загнала Пугачеву в тупик
16:50
Раскрыты подробности вербовки актера Пашинина
16:37
Елена Захарова ждет ребенка от женатого
16:23
Голые сибиряки устроили поножовщину в подъезде (видео)
16:22
Известный юморист умер из-за остановки сердца
16:11
Украина хочет шестью катерами победить Россию
16:04
В Москве из-за угрозы взрыва эвакуировали школу
16:03
Куда отправиться на ноябрьские праздники
15:59
Запад шокировали результаты выборов в Киргизии
15:54
Финалистка "Голоса" даст большой сольный концерт в Кремле
15:43
Трагедия голой россиянки получила неожиданное продолжение
15:40
Эвелина Бледанс покажет смертельный номер в цирке
15:35
В Москве продают главный дом графа Шувалова
15:13
Сбежавший от жены Джигарханян подает на развод
15:09
Ким Чен Ын написал письмо Валентине Матвиенко
15:02
Алесю Кафельникову нашли в психушке после разрыва с бойфрендом
14:55
Свекор Водяновой получил медаль от Путина
14:54
Назван лучший российский вуз
14:41
Станция "ЦСКА" поразит стильным клубным дизайном
14:29
Красавчик станет канцлером Австрии
14:15
Известный голливудский актер попал в ДТП
14:10
Шепелев взбесил Распутину вопросами об инцесте и убийстве
14:08
Лондон отмоет Украину от позора "Евровидения"
13:56
Несчастья преследовали Дмитрия Марьянова
13:48
Для россиян придумали новый денежный сбор
13:27
В Москве горит крыша ТЦ "Европейский"
13:21
Заплаканная вдова забрала тело Марьянова (видео)
13:18
Учитель умер из-за любви к школьнице
13:10
Скончался известный оперный певец
13:03
Малышева в пижаме вызвала отвращение у зрителей
13:00
В Москве школьнику проломили череп во время игры в футбол
12:47
Отец устроил выволочку Петренко из-за ампул с препаратами
12:46
Гороскоп с 16 по 22 октября 2017 года
12:36
Почему у молодых случаются инфаркты
12:31
Клинтон раскрыла "коварный план" Путина
12:16
Перед смертью Марьянов страдал от алкоголизма
12:15
Звезда "Игры престолов" выходит замуж
12:06
Расстрел бизнесмена в центре Москвы попал на видео
12:04
Чиповская бросила миллионера ради смазливого актера
11:41
Путин написал Хворостовскому письмо
11:25
Россияне в экстазе от победы Oxxxymiron над американцем
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Отскорбевшую по Марьянову Пугачеву обвинили в цинизме
Молодую жену откачивают после известия о смерти Марьянова
Шокирующие подробности скоропостижной смерти Марьянова
Андрей Малахов вернулся на Первый канал
Молодая жена вышвырнула Джигарханяна на улицу
Армен Джигарханян пропал после ссоры с супругой
Блоги

11 ошибок начинающих фрилансеров

Фото: GLOBAL LOOK press
Евгения Попова

Евгения Попова блогер

 Эксперт в подборе, контроле и управлении персоналом, основатель кадрового агентства по подбору удаленных сотрудников, специалист по продажам в интернете, консультант по организации удаленных отделов продаж.
В наши дни в удаленную работу люди приходят разными путями и по разным причинам. Будь то семейные обстоятельства или обстоятельства, связанные с физическими потребностями и возможностями человека. Вероятно, это и финансовый вопрос. Или человек просто устал от жесткого графика и требовательных, вечно недовольных боссов.
прочитано 145 раз

Работая удаленно можно избавить себя от некоторых недостатков офисной работы. Но желательно не совершать грубые ошибок при поиске удаленной работы. Вот несколько советов, которые помогут избежать неприятных моментов на первых этапах жизни начинающего фрилансера.

Ошибка №1: Непонимание сути удаленной работы

Люди, которые раньше не работали удаленно и никогда с этим не сталкивались, часто попадают на мошенников, предлагающих легкий заработок в пирамидах. Они получают "плохой опыт" и разочаровываются в удаленной работе. А иногда даже становятся антипиарщиками удаленного заработка, не понимая, как тем самым мешают тем, кто действительно работает честно.

Вывод: прежде, чем поменять свой образ жизни и вид деятельности, стоит глубоко изучить эту новую для вас тему. Пообщаться с опытными удаленщиками, почитать книги, послушать вебинары, посетить семинары, разобраться, какие  виды заработка существуют, понять, как обойти сомнительные предложения, с чего начать и как оставаться бдительным.

Ошибка №2: Выбор неверного направления

Часто начинающие отталкиваются от зарплаты при выборе профессии или направлении заработка. Выбирают вид деятельности "исходя из цифр", а потом, к сожалению, превращаются в рабов этих цифр. Только не в офисе, а дома. Дело в том, что работа должна приносить удовольствие, а не только хорошую зарплату. Делая что-то ради денег, мы начинаем ненавидеть свою работу, а значит плохо ее выполнять.

Вывод: после того, как ознакомились с информацией о новой работе, стоит очень тщательно выбрать свое направление. Работа должна нравиться, тогда будет и желание ее выполнять. Только любовь к делу дает возможность по-настоящему расти профессионально. А деньги – догонят.

Фото: GLOBAL LOOK press

Ошибка №3: Не изучен рынок

Не проведя предварительный анализ, многие не знают, какой должна быть их зарплата, и как она должна соотноситься с выполняемыми функциями. Часто, по незнанию, выполняют огромный объем работы всего лишь за прожиточный минимум. Поэтому разочаровываются в удаленной работе. 

Вывод: вы должны четко знать за какой объем работы и какую зарплату должен получать тот или иной специалист. Вы должны свободно ориентироваться в этих данных. Это избавит вас от потерянного времени и сожалений.

Ошибка №4: Нет желания учиться

Неопытные удаленные работники часто превращаются в "слепых котят". На начальных этапах трудно делать все впервые. В одиночку можно наломать дров. Помогут в этом обучающие тренинги, вебинары, специализированные форумы.

Вывод: вам желательно пройти курсы повышения квалификации или же начать обучение с нуля. Только так вы сможете чувствовать себя уверенно, и как рыба в воде ориентироваться в реалиях "удаленной" жизни.

Фото: GLOBAL LOOK press

Ошибка №5: Неправильно написано резюме

Халатное составление резюме часто приводить к затяжным и безрезультатным поискам работы. Вы рискует остаться за бортом. Одна моя знакомая полгода тщетно откликалась на различные вакансии, но так и не получила ни одного приглашения на собеседование. Но стоило ей подойти к написанию своего резюме грамотно, сразу нашла работу.

Вывод: научитесь грамотно составлять резюме. Благо сейчас в интернете существует много информации для того, чтобы научиться делать это правильно.

Ошибка №6: Отсутствие самодисциплины

Человеку свойственно  расслабляться, почувствовав свободу. Но не забывайте, что не выполнив ту или иную задачу, сделав ее не вовремя или некачественно, вы можете лишиться своего места. Работодателю важен результат. Он должен знать, за что он платит вам деньги. 

Вывод: прежде чем уходить из под крыла своего босса, который контролировал вас, назначал дедлайны и обещал премии и бонусы, создавая мотив, вам стоит понять, что работая удаленно, вы берете на себя тотальную ответственность за результат. Если вы не знаете тайм-менеджмент, не умеете себя самоорганизовать, не можете похвастаться самодисциплиной, вам не стоит идти в удаленный заработок.

Ошибка №7: Лукавить при отборе

Это не лучший способ получить работу. Один мой знакомый приврал в резюме, потом на собеседовании пообещал "с три короба", получил желаемую должность, а потом с треском и провалом вылетел с работы. В результате у работодателя – потерянное время, а у моего знакомого – плохая репутация.

Вывод: думаю "минус к карме" и отворачивающиеся работодатели вам не нужны. Не стоит преувеличивать свои навыки и грубо врать о своих возможностях. Лучше тщательно и добросовестно подготовиться к выбранному вами направлению. И воздастся вам по заслугам.

Ошибка №8: Неадекватно вести себя на собеседовании

Очень часто, пройдя отбор на уровне резюме, начинающим удаленщикам отказывают после собеседования. Дело в том, что следует не только хорошо оформить резюме, но и правильно себя вести при общении с будущим работодателем. Впечатление о вас сложится с первых минут общения, и от этого будет зависеть итог собеседования. Элементарные нарушения культурного общения могут сыграть с вами злую шутку.

Вывод: на собеседовании нужно быть уверенным в себе, заинтересованным, свободным и раскрепощенным. Вежливость и пунктуальность еще никто не отменял. Предприниматели, нанимающие вас на работу, зачастую являются тонкими психологами. Им легко будет почувствовать в вас страх, усталость или некомпетентность.

Фото: GLOBAL LOOK press

Ошибка №9: Переоценивать свои возможности

Допустим, вы достигли желаемого, но переоценив свои силы и возможности, или в погоне за деньгами, набрали много работы. В ущерб здоровью, работаете сутками напролет, и вот теперь близкие видят ваше синее лицо с потухшими глазами.

Вывод: следует четко понимать, в каком объеме, в какой последовательности нужно брать  работу, чтобы это было во благо, а не во вред. Необходимо составить себе удобный график и строго соблюдать его. Быть осознанным – важное правило во всех сферах нашей жизни.

Ошибка №10: Продавать свой труд "за копейки"

Бывает, что получив работу, сотрудник не развивает навыки и остается на фиксированной заработной плате годами. Понижая, тем самым, зарплату на рынке труда для людей его уровня, и создавая, сам того не подозревая, рынок низких зарплат.

Вывод: на первых этапах вы можете соглашаться на низкооплачиваемою должность, но не затягивайте с этим этапом. Развивайтесь и доказывайте своему работодателю свою опытность. Повышайте квалификацию. Стремитесь к росту.

Ошибка №11: Сдаваться и сомневаться

Нередко ищущий работу устает от количества поданных и не отвеченных заявок, бесконечного поиска и мониторинга вакансий. Теряет надежду и впадает в депрессию после неудачных собеседований. Сдается и перестает верить в свои силы, опускает руки и пополняет ряды безработных.

Вывод: ” Неудача – это просто возможность начать снова, но уже более мудро.” Опыту Генри Форда можно доверять.

17 октября 2017, 13:03

комментарии

Политика

Порошенко прогнулся под неистового Саакашвили
Лавров – Евросоюзу: Ты плохо кончишь
Украина хочет шестью катерами победить Россию
Запад шокировали результаты выборов в Киргизии

Шоу-бизнес

Вдова раскрыла подробности смерти Марьянова
Кравец гордится своими страшными побоями
Перед смертью Марьянов буянил в наркоклинике
Ургант обсудил со щенком кастрацию знаменитого продюсера (видео)

Проишествия

Спящая ячейка "ИГ" хотела взорвать Киркорова
Американец подорвал дом с женой ради россиянки
Чудесное спасение собаки потрясло мир (видео)
Скончался известный оперный певец

Lifestyle

За что травят режиссера Быкова
Книги помогают справиться с переживаниями
Звезда "Игры престолов" выходит замуж
Россияне в экстазе от победы Oxxxymiron над американцем
Шоу-бизнес

Отскорбевшую по Марьянову Пугачеву обвинили в цинизме

Повеселевшая певица пошла набивать живот

Шоу-бизнес

Беременную Кейт Миддлтон схватил медведь

Герцогиня Кэтрин вернулась к общественной жизни
Культура

Первый канал ждут большие перемены

Компания даст возможность выйти в прямой эфир любому желающему
Шоу-бизнес

Вдова раскрыла подробности смерти Марьянова

Рядом с актером были чужие люди

Гороскоп

Жена Меньщикова зачала ребенка без романтики
Гороскоп с 16 по 22 октября 2017 года
Прилучный и Муцениеце используют друг друга
Аршавин снова женится

Фоторепортажи

Дочь Немцова выросла красавицей
После ужасной новости Хворостовский отметил юбилей
Как жил Дмитрий Марьянов
Багдасарян показала соблазнительные формы

Спорт

Дерзкий футболист вытер бутсу о рефери (видео)
Шарапова расплакалась перед возвращением в Россию
Овечкин довел до слез онкобольного ребенка
Тарасова похвалила Медведеву за смелый поступок

Регионы

В Волгограде мужчина пять лет насиловал падчерицу
На Урале полицейский прострелил себе ягодицы
Голые сибиряки устроили поножовщину в подъезде (видео)
Учитель умер из-за любви к школьнице
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru