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В Москве появится еще 20 современных площадок для выгула собак

В Москве появится еще 20 современных площадок для выгула собак
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При создании проекта дизайнеров консультировали профессиональные кинологи

В рамках проекта «Питомцы в Москве» в городе до конца 2025 года обустроят еще более 20 современных площадок для выгула собак. Важно, что в работе над концепцией новых пространств принимали непосредственное участие специалисты Российской кинологической федерации.

Недавно одна из таких площадок была открыта на юге города – в районе Царицыно на Каспийской улице. Там была выделенная площадка для выгула собак, но местные владельцы домашних питомцев попросили ее обновить и сделать более функциональной. Власти откликнулись на просьбу жителей. При этом не просто установили современные тренажеры для занятий с четвероногими любимцами и оборудовали места для отдыха, но и концептуально переработали пространство.

Выделенная территория стала больше в три раза, благодаря чему здесь теперь можно проводить мастер-классы кинологов и другие мероприятия для владельцев домашних животных. Большое внимание уделили покрытию. В основной части обустроили газон для активных игр, а на территории для тренировок использовали резиновую крошку с амортизирующими свойствами, которая минимизирует риск травм.

Новое пространство отвечает самым высоким стандартам комфорта и функциональности. Для собак с разными уровнями физических возможностей и подготовки есть классические и универсальные тренажеры: барьер, наклонная стенка, тоннель и окоп. Кроме того, предусмотрены дорожки из бетонной плитки, дополнительное освещение, урны, а также информационные стенды с правилами поведения на площадке и полезными советами.

Проект «Питомцы в Москве» реализуется в рамках программы «Мой район» с 2021 года. На данный момент в городе обустроены уже 79 таких пространств, включая два кинологических парка. Помимо прогулок с домашними животными, там организуют встречи с ветеринарами, занятия с кинологами, масштабные районные и городские события, среди которых цикл мероприятий «Друг, спасатель, защитник».

Ранее в Москве состоялся Второй чемпионат Российской кинологической федерации «Кубок столицы» по аджилити. Он был организован в кинологическом парке на Кольской улице в Бабушкинском районе и собрал множество гостей.

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6 июня 2025, 12:23
Фото: mos.ru
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