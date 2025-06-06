Проект "Улица. Танцы" стартует на Чистопрудном бульваре

Все лето здесь будут проходить мастер-классы, батлы, концерты под открытым небом

Одна из главных прогулочных улиц в центре Москвы этим летом превратится в большое танцевальное пространство. На Чистопрудном бульваре в рамках масштабного проекта «Лето в Москве» 6 июня стартует проект «Улица. Танцы». Он продлится до конца сезона и будет радовать жителей и гостей столицы выступлениями представителей разных танцевальных школ, концертами под открытым небом, мастер-классами и прочими активностями. Участие во всех мероприятиях бесплатное.

Праздничное открытие запланировано на 18:00 6 июня. В 19:00 на сцену в центре бульвара выйдет популярный хореограф и танцор международного класса Евгений Папунаишвили. Он расскажет о проекте и проведет открытый мастер-класс. Зрители также увидят замечательных танцоров, которые исполнят сальсу, бачату, буги-вуги и другие номера. День завершится яркой вечеринкой, которая продлится до 22:30.

В течение лета Чистопрудный бульвар будет работать как полноценная фестивальная площадка с уроками от известных хореографов, показательными выступлениями. На центральной сцене планируются концерты, живые выступления артистов и специальные музыкальные проекты. Вечеринки с живой музыкой и танцами на свежем воздухе станут визитной карточкой летнего сезона.

Отдельное внимание уделено уличным танцам: на тематической площадке будут организованы батлы по хип-хопу и брейкингу. Каждые две недели будут проходить отборочные туры, а финальное состязание запланировано на 7 сентября. Участвовать в конкурсах смогут как профессиональные танцоры, так и уличные команды. Записаться на участие необходимо заранее. Прошедшие в финал победители разных этапов смогут побороться за звание лучших уличных танцоров проекта.

Любители латиноамериканской культуры смогут принять участие в мастер-классах по бачате, сальсе и кизомбе, а для гостей, предпочитающих спокойный отдых, предусмотрены лаунж– и фотозоны, креативные мастерские. Одним из ключевых элементов программы также является видеоконкурс, организованный совместно с Евгением Папунаишвили. Все желающие смогут снять и выложить свой танцевальный номер в соцсети, а команда танцора отберет лучшие ролики и наградит авторов призами.