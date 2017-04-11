Как будут выглядеть новые Lada

В столице 11 апреля стартовала первая Московская биеннале дизайна, которая продлится до 16 апреля. В мероприятии принял участие концерн "АвтоВАЗ".

В работе биеннале принял участие директор по дизайну "АвтоВАЗа" Стив Маттин. Он рассказал о развитии стиля марки Lada на примере серийного седана Vesta, готовящегося к производству универсала Vesta Cross и концепт-кара XCODE.

Автоконцерн продемонстрировал эволюцию стиля марки Lada до 2050 года. Стилистическое развитие марки будет проходить на базе Lada Vesta. Эта машина входит в топ-5 продаж новых автомобилей компании, сообщает Life.ru.

Во второй половине текущего года в продажу поступит модель Vesta Cross, которая продемонстрирует новый концепт облика марки. Еще более интересные тенденции будут продемонстрированы при выпуске кроссовера XCODE. Однако дата его выхода на рынок пока не известна.

Также на первой Московской биеннале был представлен проект "LADA_2050 – видение мобильности будущего". Он был подготовлен студентами Московского политехнического института при участии специалистов Московской студии дизайна "АвтоВАЗа".

Напомним, в марте этого года "АвтоВАЗ" сообщал, что может прекратить производство модели Lada Priora. Об этом заявил глава компании Николя Мор. По его словам, Lada Priora – это "отдельный случай" в вопросе ухода с конвейера устаревших моделей. "С запуском системы ЭРА-ГЛОНАСС нам в ближайшее время нужно ее устанавливать на весь модельный ряд, но с Priora я в этом не уверен", – отметил президент автоконцерна.