Новости АвтоВАЗа

АвтоВАЗ — отечественная автомобилестроительная компания, крупнейший производитель легковых машин в России и Восточной Европе. Выпускала автомобили марки ВАЗ с наименованиями «Жигули», «Нива», «Спутник», «Lada Samara», «Ока». В настоящее время производит легковушки под собственной торговой маркой LADA.