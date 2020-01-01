Новости АвтоВАЗа
Новинку "поймали" во время съемок для официальной презентации
Новая Granta пробежит тысячу километров на одной заправке
Продажи новых моделей начнутся во второй половине 2017 года
Повышение окладов не коснется топ-менеджеров
На российском автомобильном рынке отмечена положительная динамика по спросу на новые модели
Также в "долгосрочной перспективе" у концерна – появление беспилотных автомобилей
Шеф-дизайнер компании пообещал презентовать модель в следующем году
За первый квартал 2017 года дилеры продали 1142 автомобиля