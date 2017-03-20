Назван любимый автомобиль россиян

Эксперты проанализировали парк легковых автомобилей в России по состоянию на 1 января 2017 года. Лидером среди отечественных машин оказалась LADA 2107.

По информации аналитиков агентства "АВТОСТАТ", всего в России насчитывается около 1,75 миллиона "семерок". На втором месте по популярности оказался другой отечественный седан – LADA 2106. Таких автомобилей в России насчитывается около 1,67 миллиона единиц, сообщают авторы исследования.

Замыкает тройку лидеров внедорожник LADA 4x4, который зарегистрирован в количестве 1,16 миллиона экземпляров. Также в топ любимых отечественных автомобилей вошли и другие модели компании "АВТОВАЗ": LADA 2109, LADA 2110, LADA 2114 и LADA 2105. Самой же популярной иномаркой среди россиян стал Ford Focus.

В целом же, в России числится 13,9 миллиона автомобилей LADA. Это соответствует доле в 33,3%, что является крупнейшим показателем среди марок. Таким образом, каждый третий легковой автомобиль в стране – это LADA.

Ранее сообщалось, что европейская версия Lada Vesta вышла на немецкий авторынок. Минимальная цена отечественной машины – примерно 12,5 тысяч евро.

В базовую комплектацию отечественной машины входят кондиционер, 16-дюймовые легкосплавные колеса, датчики света и дождя, аудиосистема, круиз-контроль, а также мультифункциональный руль и парктроник. Более того, специалисты добавили в экспортную версию датчики давления в шинах в связи с требованиями немецкого законодательства.

