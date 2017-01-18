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Lada Priora захватила Северный Кавказ
Всего за прошедший год в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) было продано 8340 автомобилей Priora, сообщает Lenta.ru. Отметим, что по сравнению с 2015 годом этот показатель упал на 28%, однако модель сохранила свое лидерство на региональном рынке.
Вторую строчку северокавказского рейтинга также занял автомобиль производства АвтоВАЗа. Автомобиль Lada Granta в 2016 году предпочли 6937 покупателей. В сравнении с позапрошлым годом продажи модели упали на 17%.
Тройку лидеров замыкает новый флагман АвтоВАЗа – Lada Vesta. За прошлый год было продано 4785 автомобилей.
В топ-5 также попали две иностранные марки – Hyundai Solaris (3426 шт.; -30%) и Toyota Camry. Первая модель была продана в количестве 3426 штук, вторая отстает от нее всего на девять покупателей. При этом продажи Hyundai упали на 30%, в то время как Toyota уступила лишь 5% рынка.
Краса ночных дорог)))#LADA #LADAPriora #Priora pic.twitter.com/NcVnpZm0W1— LADA (@allnewlada) 12 января 2017 г.
Отметим, в январе представитель аргунского завода "Чеченавто" заявил о готовности предприятия увеличить выпуск автомобилей Lada. Генеральный директор компании Сайд-Хусайн Таймасханов отметил, что объем производства машин этой марки может вырасти до 12 тысяч экземпляров уже в 2017 году.
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