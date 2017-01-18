Lada Priora захватила Северный Кавказ

В Сети появился рейтинг самых популярных машин на Северном Кавказе. В 2016 году самым востребованным автомобилем в регионе стала Lada Priora.

Всего за прошедший год в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) было продано 8340 автомобилей Priora, сообщает Lenta.ru. Отметим, что по сравнению с 2015 годом этот показатель упал на 28%, однако модель сохранила свое лидерство на региональном рынке.

Вторую строчку северокавказского рейтинга также занял автомобиль производства АвтоВАЗа. Автомобиль Lada Granta в 2016 году предпочли 6937 покупателей. В сравнении с позапрошлым годом продажи модели упали на 17%.

Тройку лидеров замыкает новый флагман АвтоВАЗа – Lada Vesta. За прошлый год было продано 4785 автомобилей.

В топ-5 также попали две иностранные марки – Hyundai Solaris (3426 шт.; -30%) и Toyota Camry. Первая модель была продана в количестве 3426 штук, вторая отстает от нее всего на девять покупателей. При этом продажи Hyundai упали на 30%, в то время как Toyota уступила лишь 5% рынка.

Отметим, в январе представитель аргунского завода "Чеченавто" заявил о готовности предприятия увеличить выпуск автомобилей Lada. Генеральный директор компании Сайд-Хусайн Таймасханов отметил, что объем производства машин этой марки может вырасти до 12 тысяч экземпляров уже в 2017 году.