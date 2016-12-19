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Стала известна цена европейской LADA Vesta
В базовой комплектации LADA Vesta Ice обойдется словакам в 650 тысяч рублей, сообщает Wroom.ru. В стандартную модель входят две подушки безопасности, кондиционер, аудиосистема, а также система стабилизации и передние электростеклоподъемники.
Luxe-комплектация автомобиля на европейском рынке будет продаваться примерно за 780 тысяч рублей. От базовой сборки модель отличается наличием электрозеркал, датчиков света и дождя, парктроника и задних электростеклоподъемников.
Обе версии машины представлены с ручной или автоматической коробкой передач. За роботизированную систему придется доплатить тысячу евро – примерно 64,5 тысячи рублей.
LADA Vesta Ice на словацком авторынке составит конкуренцию таким автомобилям, как Peugeot 301, Citroen C-Elysee и Skoda Rapid. Отметим, что наибольшей популярностью в этой стране пользуются машины марки Skoda. Помимо Словакии, Vesta в следующем году появится у дилеров в Германии и Венгрии.
#LADA pic.twitter.com/ahxLGDT4J9— LADA (@allnewlada) 15 декабря 2016 г.
Новая модель LADA Vesta Ice оснащена бензиновым мотором объемом 1,6 литра, соответствующим экологическим нормам "Евро-6". В отличие от автомобилей LADA российской сборки, в этой модели встроены датчики давления в шинах, а также немного переработан дизайн панели приборов.
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