АвтоВАЗ объявил о сокращении персонала

Концерн "АвтоВАЗ" намерен провести оптимизацию численности персонала. Компания официально уведомила городской центр занятости Тольятти и профсоюзные организации о плане сокращения 740 сотрудников, не занятых в основной производственной деятельности.

Указанным работникам будут предложены все имеющиеся вакансии во всех подразделениях АвтоВАЗа, в том числе в Индустриальном парке, который является структурным подразделением предприятия, говорится в сообщении концерна. Речь идет об уменьшении численности персонала менее чем на 2%, подчеркнули в пресс-службе компании. Для сотрудников пенсионного и предпенсионного возраста в АвтоВАЗе продолжит действовать программа софинансирования пенсии, пишет "Лента.ру".



Напомним, что масштабные сокращения на АвтоВАЗе проводились при прежнем президенте концерна Бу Андерссоне. С 2014 года по март 2016-го, пока топ-менеджер руководил предприятием, численность сотрудников снизилась приблизительно на треть – с 66,5 тысячи до 44 тысяч. Это стало одной из причин недовольства акционеров и привело к отставке Андерссона.

По итогам 2016 года из АвтоВАЗа уволились еще около трех тысяч сотрудников. Новый глава компании Николя Мор на встрече с журналистами в феврале 2017 года не раскрыл планы по оптимизации численности работников. Он лишь заявил, что "есть цифра оптимальной численности".

Сообщалось, что осенью 2016 года руководство АвтоВАЗа предложило работникам предпенсионного возраста доплату к пенсии в течение пяти лет. Для ее получения нужно уволиться по собственному желанию.

Как писали Dni.Ru, размер дополнительной выплаты будет зависеть от стажа работы на предприятии и составит несколько тысяч рублей в месяц. Предназначенные для этого средства компания будет перечислять в свой негосударственный пенсионный фонд.