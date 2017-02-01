Автомобили Lada начали поставлять в ОАЭ

Внедорожник Lada 4Х4 компании "АвтоВАЗ" начал пользоваться большим спросом на иностранных автомобильных рынках. Так, эта модель начала экспортироваться в Китай и Объединенные Арабские Эмираты.

В 2016 году "АвтоВАЗ" экспортировал около 20 тысяч своих автомобилей. В 2017 году компания планирует увеличить этот показатель примерно на 50%.

Внедорожники Lada 4Х4, производимые на совместном российско-казахстанском заводе "Азия авто", с января текущего года начали поставлять в Китай и ОАЭ. Как рассказали на предприятии, пока экспортироваться будет только эта модель автомобилей.

"Партии были неединичные, в связи с чем у "Азия авто" есть определенные планы на 2017 год применительно к китайскому рынку и есть интерес со стороны китайских партнеров", – цитирует собеседника Life.ru.

По информации издания, в ОАЭ российский внедорожник хорошо показал себя с точки зрения износоустойчивости, проходимости, ремонтопригодности. "Арабская пошлина довольно невысокая – рынок открыт, отпускная цена получилась невысокой. Перспективы заманчивые. Пусть небольшие, но стабильные объемы поставок Lada в ОАЭ уже есть", – подчеркнули в "Азия авто".

Что же касается китайского автомобильного рынка, то эксперты сомневаются в том, что российские машины будут пользоваться там большим успехом. Аналитики отмечают, что собственная продукция Китая обладает высокой конкурентной способностью, а потому объемы экспорта вряд ли будут значительными.