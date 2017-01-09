АвтоВАЗ повысил цены

ПАО "АвтоВАЗ" в начале января 2017 года повысил цены на некоторые модели машин. Об этом свидетельствуют данные прайс-листов, опубликованных на сайте автоконцерна.

Стоимость флагманской модели LADA Vesta увеличилась на 3,2% – до 545,9 тысячи рублей. Модель LADA Granta стала дороже на 1,6%: теперь ее цена составляет 389,9 тысячи рублей.

Напомним, что предыдущее подорожание машин АвтоВАЗа произошло в мае 2016 года. Тогда оно коснулось таких моделей, как седан LADA Vesta и кроссовер Xray. Сообщалось, что эти автомобили подорожали на 4-5% в зависимости от комплектации.

Представитель концерна подтвердил изменение цен на ряд моделей, сообщает РИА Новости. Раскрыть подробности источник агентства отказался.



Тем временем автомобилестроительное предприятие "Чеченавто", расположенное в Аргуне Чеченской Республики, заявило о готовности увеличить выпуск автомобилей LADA в 2017 году. По словам гендиректора завода Сайда-Хусайна Таймасханова, в этом году предприятие планирует выпустить 6700 машин. В будущем году завод готов увеличить объем выпуска до 12 тысяч автомобилей.

Не так давно президент ПАО "АвтоВАЗ" Николя Мор заявил, что российская автомобилестроительная компания планирует обновить всю модельную линейку LADA. Как писали Dni.Ru, первой моделью, которая будет запущена в конце 2017 года, станет Lada Vesta Cross в кузове универсал. Кроме того, руководство концерна обещает еще две новинки в период с конца 2017 до начала 2018 года.