АвтоВАЗ анонсировал две новинки

Президент ОАО "АвтоВАЗ" Николя Мор рассказал журналистам о новинках следующего года. Он заявил, что российская автомобилестроительная компания планирует обновить всю модельную линейку LADA.

Первой моделью, которая будет запущена в конце 2017 года, станет Lada Vesta Cross в кузове универсал, сообщает издание "Колеса.ру". По словам главы концерна, этот автомобиль будет стоить чуть более 800 тысяч рублей. Кроме того, по данным СМИ, руководство автогиганта обещает еще две новинки в период с конца 2017 до начала 2018 года.

Речь идет о фейслифтинговой LADA Granta. Вероятно, компания пересмотрит и дизайн соплатформенной LADA Kalina. Также вторым возможным интересным событием может стать обновление Lada 4×4.

"В этом году мы показали концепт Lada Xcode на Московском автосалоне. Это красивый кроссовер для красивых людей, в особенности – для молодежи и для женщин. Но я вас разочарую – этот автомобиль не будет готов в 2017 году, нам нужно чуть больше времени", – добавил Николя Мор.

Ранее сообщалось, что на Тольяттинском автозаводе уже в скором времени обещают запустить в производство новый спортивный хетчбэк LADA Xray Sport . Как сообщили в ООО "АвтоВАЗ", в настоящее время речь идет о сроке в 12-18 месяцев.

Как писали Dni.Ru, от стандартного Xray его спортивный собрат отличается форсированным мотором, мощность которого увеличена со 122 до 150 лошадиных сил. Спорткар оснащен также развитыми аэродинамическими бамперами и кожаным салоном.