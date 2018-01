Владельцы iPhone X пожаловались на мучения

Пользователи iPhone X жалуются на новые неудобства, которые им доставляет "яблочный" гаджет. Передовой смартфон выдирает волосы владельцев.

Впервые о проблеме заговорили на англоязычных форумах: юзеры жаловались, что мучаются от боли, причиняемой устройством. Всему виной новая конструкция iPhone X – волоски застревают в маленьких щелях между рамкой и дисплеем. В результате люди собственноручно выдирают части прически или бороды, просто пользуясь смартфоном.

"Это так часто случалось со мной, что я уже сбился со счета. Это больно. На мой взгляд, это ошибка дизайнеров! Чтобы избавиться от проблемы, мне пришлось купить чехол на телефон", "Это случается со мной довольно часто. Лицо горит и болит", "Это происходит не только со мной? iPhone X несколько раз за день вырывает мне волосы, это уже начинает раздражать и бесить. Я позвонил в Apple, они согласились заменить мне устройство", – пишут возмущенные пользователи Reddit и MacRumors.

Отметим, что единственный способ борьбы с дизайнерской ошибкой – покупка специального чехла на устройство. При этом многие пользователи разработали шутливую инструкцию для решения проблемы: "Заходите в настройки iPhone X, потом в общие, после – в персональные. Находите параметр "Личный груминг" и переключаете настройку "Выщипывание" из автоматического режима в ручной".

Does your iPhone X pull your hair when it’s up to your ear ? — @tonyytonee (@Kony_The_Pony_) 9 января 2018 г.

Аналогичная проблема с "яблочными" смартфонами была зафиксирована в 2014 году. Тогда Apple презентовала флагман в новом корпусе — iPhone 6, который иногда затягивал и вырывал волосы на лице. Массовый скандал назвали Hairgate, Apple никак не отреагировала на жалобы.

Это уже не первая проблема iPhone X, преследующая его владельцев. Ранее Dni.Ru писали, что пользователи смартфонов начали массово жаловаться на проблемы, связанные с автокоррекцией на iOS 11. В соцсетях появились сотни соответствующих сообщений со всего мира.

Оказалось, что операционная система заменяет it на I.T., а is – на I.S., определяя местоимение и предлог как опечатку. Владельцы гаджетов обсуждают неполадку автозамены в Сети, оставляя сотни возмущенных сообщений, в то время как эксперты ломают голову над решением проблемы.