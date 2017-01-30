За "Адмиралом Кузнецовым" следят три корабля НАТО

Российская авианосная ударная группа Северного флота, в состав которой входит "Адмирал Кузнецов", возвращается из похода в Средиземноморье на базу в Североморск. Во время прохождения вдоль побережья Норвегии за российскими силами наблюдают три корабля НАТО – британский фрегат "Сент-Олбанс", норвежский фрегат "Руаль Амундсен" и немецкий вспомогательный корабль, сообщает "Газета.ru". До этого за "Адмиралом Кузнецовым" и его сопровождением у берегов Англии следили по меньшей мере шесть судов.