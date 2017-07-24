Уникальный тулиевый лазер разработали в "Росатоме"

Уникальные технические решения российских ученых нашли применение в уникальном медицинском приборе. Тулиевый волоконный лазер "Ланцет" разработали и изготовили сотрудники научно-исследовательского отделения экспериментальной физики РФЯЦ-ВНИИТФ госкорпорации "Росатом". Прототип уже прошел все автономные испытания.

Над оптической схемой, которая обеспечила эффективную работу "Ланцета" в необходимом диапазоне температур и компактность прибора, трудился коллектив отделения экспериментальной физики РФЯЦ-ВНИИТФ им. Забабахина. Благодаря конструкторским нововведениям лазер по ряду параметров превосходит аналог мирового лидера по изготовлению волоконных лазеров IPG Photonics.

Волоконные лазеры на базе оптоволокна, легированного редкоземельным элементом - тулием, могут генерировать излучение с длиной волны от 1900 до 2000 нанометров. Это как раз соответствует пику поглощения в биотканях. Лазеры мощностью до 10 Вт достаточно давно используются в косметологии, ЛОР-хирургии и стоматологии, до 40 Вт – успешно применяются для манипуляций на костной ткани, в гинекологии, проктологии и сосудистой патологии. Приборы мощностью 50-120 Вт в последнее время стали использоваться в урологии для трансуретальной вапоризации простаты.

Максимальная выходная мощность излучения "Ланцета" как раз лежит в интервале до 40 Вт. Идут исследования по наращиванию мощности до 120 Вт – разработанные технологии позволяют достичь такого показателя без какого-либо ущерба для работы лазера. Уникальные технические решения сделали лазер компактным, легким, эффективным и удобным в применении. Авторы разработки уже запустили процедуру оформления патентных прав.

Как отметил руководитель отдела РФЯЦ-ВНИИТФ Андрей Березин, в России это первый лазер с подобными характеристиками. "После проведения клинических испытаний, в случае успеха, планируется постановка на производство лазера для медицинского применения. Это станет хорошим примером импортозамещения – ведь в нем применены оригинальные технические решения, а основные компоненты лазера, в том числе и тулиевое оптоволокно, отечественные", – подчеркнул Березин.

Сейчас РФЯЦ–ВНИИТФ и Межвузовский медико-физический центр, расположенный в Челябинске, заключают договор о сотрудничестве. В его рамках лазер "Ланцет" отправят еще и на комплексные испытания – уже в составе медицинского оборудования.