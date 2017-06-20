Кто воюет с Роскомнадзором

В России наблюдается активизация "разоблачительной" деятельности оппозиции. Этому есть вполне логическое объяснение – скоро выборы и все партии начинают свою гонку, но некоторые играют не правилам.

Большинство политических объединений, как и полагается, подготовили программы, речи и дебаты, но часть оппозиции решила пойти другим путем. Целью нападок в последние недели внезапно стал Роскомнадзор. До недавнего времени это государственное ведомство было интересно разве что отраслевым специалистам.

До Роскомнадзора жертвами так называемых "разоблачений" успели стать такие разные политические и общественные лидеры мнений, как премьер-министр Дмитрий Медведев, депутат Наталья Поклонская и бизнесмен Алишер Усманов, напоминает в своей статье политолог Алексей Мухин. При этом в дело идут самые невероятные способы дискредитации, а интенсивность и обвинительный уровень тезисов, распространяемых в СМИ, запредельны.

По мнению эксперта, обстоятельством, на фоне которого разворачивается противостояние, впервые оказалась способность российских властей с началом очередного избирательного цикла задействовать самый широкий спектр современных технических средств действенного контроля за интернетом. "Стандартной и довольно быстрой процедурой стало блокирование противоправного контента, причем неважно, идет ли речь об экстремистских организациях политического толка, тоталитарной религиозной пропаганде или, например, "группах смерти" для детей и подростков", – пишет Мухин.

Этот защитный механизм вызвал просто шквал критики со стороны оппозиции, при том, что отраслевые эксперты и те, кто находится внутри проблемы, никаких поводов для выражения своего неудовольствия не имеют. Этот факт отмечает политолог, директор Института современного государственного развития, Дмитрий Солонников: "Блокировка оппозиционных сайтов в нашей стране идет давно, здесь ничего нового нет. Это продолжение линии, которая была сформулирована несколько лет назад".

Наиболее активным и даже агрессивным оказались Александр Литреев и Владислав Здольников. Они позиционируют себя независимыми IT-экспертами, однако на поверку тесно связаны с Алексеем Навальным и ФБК. Так Литреев, по его собственным признаниям, поддерживает Навального и финансирует деятельность ФБК, а Здольников трудится в этой организации в качестве консультанта. А вместе они пытаются дискредитировать Роскомнадзор и его руководителя Александра Жарова в глазах профессионального сообщества и простой публики, не слишком разбирающейся в тонкостях информационного противоборства.

"Дискредитационная кампания, выстроенная на принципе "мы за все хорошее и против всего плохого", ведется в эмоциональном ключе, когда любые действия оппонента, в нашем случае Роскомнадзора, воспринимают резко "в штыки" без возможности для внешних участников процесса разобраться в деле по существу", – отмечает Алексей Мухин.





Дмитрий Солонников дополняет картину и отмечает, что Роскомнадзор делает то, что и должен делать, ради чего его и создавали. "То, что мы видим сейчас – это попытка либерального фланга передавить ситуацию. Опираясь на часть высказываний лидера государства, они попытаются добиться смягчения политики, проводимой в информационной среде", – утверждает Солонников.

По его мнению, Роскомнадзор и другие ведомства продолжают при этом действовать в привычном ключе: делают то, ради чего они созданы и что они умеют делать хорошо.

По мнению президента Центра стратегических коммуникаций Дмитрия Абзалова, основная часть противостояния разворачивается сегодня именно в IT-сегменте. К тому же противостояние усилилось после весенних протестных акций, поскольку основная часть протестующих была мобилизована именно через социальные сети. Поэтому Роскомнадзор и ФБК бодаются за стратегически значимый ресурс, уверен Абзалов.

Впрочем, не для кого не секрет, что Роскомнадзор ведет активную и эффективную работу в Сети, в частности – по блокировке сайтов, распространяющих экстремистские материалы и урегулированию проблем, связанных с ошибками при такой блокировке. Как отметил Алексей Мухин "появление в предвыборное время в исконной вотчине оппозиции – Интернете – эффективного регулятора, по всей вероятности, нарушает планы Навального и ФБК. И является для них вполне подходящим casus belli, объясняющим развернувшуюся демонизацию Роскомнадзора и его руководителя".

При этом совершенно ясно, что и Роскомнадзор и его глава не могут отступить от общепринятых норм и играют по правилам, а оппоненты ведомства могут позволить себе, что угодно. В Роскомнадзоре, например, отметили, что недавние попытки "ложных блокировок" со стороны связанных с ФБК и "Открытой Россией" IT-специалистов очень похожи на ситуацию, когда попавшиеся спецслужбам хакеры оправдывают свои действия невинным желанием "найти в системе слабое место". Это обычное поведение задержанных, пытающихся обеспечить себе более выгодные условия перед приездом адвокатов.





Это мнение поддерживает и Дмитрий Солонников: "Оппозиция постоянно проверяет государство на прочность, пытаясь эмпирическим путем выяснить – где находится черта, за которой ее деятельность будет жестко остановлена. Оппозиция все время будет пытаться сдвинуть эту черту в сторону больших свобод, в сторону расширения вседозволенности".

Дмитрий Абзалов дает такой прогноз на ближайшее будущее: "Интернет – основное поле противостояния до осени этого года. Если Роскомнадзор не нарастит компетенции в политической части, потому что в технологической у него все нормально, то серьезных подвижек не произойдет". По мнению политолога, ФБК продолжит использовать интернет-ресурсы для увеличения количества протестных выходов и привлечения в ряды своих сторонников молодежь от 14 до 25 лет. Роскомнадзор будет бороться и это будет настоящая борьба, утверждает Абзалов.

Алексей Мухин предупреждает, что оппозиция очевидно попытается ослабить Роскомнадзор, дезориентировать его сотрудников перед избирательным циклом 2017-2018 годов. Такого же мнения придерживается и Дмитрий Солонников: "Попытка оппозиции сделать из Роскомнадзора врага народа – это игра или для себя, любимых, или же для своих спонсоров и соратников по оружию из-за рубежа. Роскомнадзору нужно лучше следить за формулировками, четкими и понятными, чтобы не было к чему придраться".





Напомним, что в начале июня 2017 года из-за уязвимости в системе блокировок Роскомнадзора некоторые провайдеры ограничивали доступ к интернет-кинотеатру ivi.ru, "Википедии", "Медузе", TJ и другим сайтам. 9 июня из-за того, что Александр Литреев и Владислав Здольников воспользовались этой уязвимостью, была нарушена авторизация платежей нескольких крупных российских банков.

Как писали "Ведомости", Роскомнадзор считает, что Литреев приобрел более десятка заблокированных, но уже не действующих сайтов, включенных в черный список ведомства. К таким сайтам привязывались IP-адреса сторонних ресурсов, которые из-за уязвимости оказывались заблокированными.