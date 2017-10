"Нобеля" по физике дали за гравитационные волны

Нобелевскую премию по физике отдали американским ученым Райнеру Вайссу, Кипу Торну и Барри Баришу. Они основали лазерно-интерферометрическую гравитационно-волновую обсерваторию LIGO. Это позволило экспериментально обнаружить гравитационные волны, передает RT.

