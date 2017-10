Новое устройство Apple попало в Сеть

Очередное "яблочное" устройство с рабочим названием "Проект Титан" попало на видео, которое снял бизнесмен Макалистер Хиггинс. Как отмечает издание TechCrunch новинка компании Apple представляет из себя систему камер и датчиков, которые устанавливаются на крыше автомобиля.

Устройство тщательно анализирует окружающее пространство, благодаря чему машина может ехать сама, без управления водителем. По словам Хиггинса, "Проект Титан" состоит из 12 лидаров – специальных оптических сканеров. Именно они и воссоздают трехмерную картину пространства, вокруг автомобиля.

Предприниматель предполагает, что вычислительные мощности устройства спрятаны в багажник. Новая система удобна еще и тем, что для ее работы не требуется автомобиль с какими-то специальными опциями. Достаточно просто закрепить устройство на багажник любой машины.

Going to need more than 140 characters to go over 's Project Titan. I call it "The Thing" pic.twitter.com/sLDJd7iYSa