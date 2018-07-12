ФИФА назвала главную проблему чемпионата мира в России
В ФИФА подтвердили, что федерация собирается просить национальных телевизионных вещателей меньше показывать привлекательных болельщиц. Это связано с тем, что организация проводит антидискриминационную кампанию.
Как связаны борьба с дискриминацией и запрет на показ симпатичных болельщиц, не уточняется. Однако глава департамента корпоративной социальной ответственности ФИФА Федерико Аддиечи рассказал, что в частых изображениях по телевизору привлекательных женщин наблюдатели усмотрели признаки сексизма, передает Associated Press.
По его словам, за последнее время было зафиксировано множество случаев, когда фанаты преследовали журналисток. Представитель Международной федерации футбола отметил, что с этой проблемой на ЧМ-2018 можно было столкнуться чаще, чем с проявлением расизма.
Кроме того, Аддиечи убежден, что позиция ФИФА является "нормальной эволюцией". Он считает, что, по сравнению с чемпионатом мира по футболу в Бразилии, трансляции нынешнего мундиаля существенно улучшились.
Ранее спортивные журналистки из Бразилии запустили кампанию по борьбе с сексуальными домогательствами, столкнувшись с приставаниями фанатов во время ЧМ-2018. Акция "Дай ей работать" сопровождалась роликом, в котором девушки призывают положить конец сексизму и харассменту.
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