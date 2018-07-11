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Политика

Европа хочет сорвать финал ЧМ-2018

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
События последних дней, происходящие в Европе, заставляют задуматься о том, что кто-то очень сильно хочет насолить России под занавес чемпионата мира по футболу. Что ни день – то русофобские высказывания или действия. Грандиозный праздник, безупречно организованный в нашей стране, не дает покоя завистникам и врагам.
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Только в один день, 11 июля против России было совершено сразу две провокации. Причем, первую организовали те, от кого удара вообще никто не ожидал. Греция внезапно приняла решение выслать из страны двух российских дипломатов и еще двум запретила въезд в страну.

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Небывалый скандал вызван якобы вмешательством во внутренние дела Афин и подрыве национальной безопасности. Обвинения более чем серьезные, но, впрочем, как обычно бывает в таких случаях – абсолютно бездоказательные.

Самой по себе высылкой российских дипломатов сейчас никого не удивишь – страны Запада за последние два года отправили на родину около двух сотен сотрудников наших посольств. На этом фоне российско-греческие отношения отличались исключительным позитивом и вдруг такое.

В этом году Россия и Греция отметили 190-летие установления дипотношений и 25-летие договора о дружбе и сотрудничестве между двумя странами. Всего между Грецией и Россией действуют более 50 договоров. Как говорил по этому случаю посол России в Греции Андрей Маслов, дипломаты работают в исключительно благоприятной общественно-политической обстановке.

Фото: pixabay.com

Согласно соцопросам, Греция лидирует среди европейских стран по положительному отношению к России. По уровню доверия к президенту Владимиру Путину греки также значительно опережают остальные страны Европы. Остается только предположить, что Афины пошли по пути европейского большинства и решили не отставать от него в русофобских поступках и высказываниях. Или же Греция решилась на такой шаг под давлением американцев, которые, к слову сказать, строят в этой стране три военные базы, вместо еще недавно декларируемой одной.

Второй удар под дых Россия получила в Берлине, там 11 июля проходило заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ – организации, созданной специально в 70-х годах прошлого века для диалога и снятия напряженности между Востоком и Западом. Сегодня она превратилась в инструмент давления на Россию по целому спектру политических вопросов.

Нашей делегации пришлось покинуть заседание ассамблеи после того, как ее председатель Георгий Церетели фактически нахамил нашим депутатам. Они совершенно справедливо указали ему на то, что в зале отсутствуют их украинские коллеги, инициировавшие принятие антироссийской резолюции, в которой выдвигаются заведомо невыполнимые и некорректные требования: вернуть Крым Украине и прекратить агрессию против Киева.

Фото: GLOBAL LOOK press/Elyxandro Cegarra

Глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил о нарушении регламента при рассмотрении резолюций и добавил, что отсутствие авторов документа на заседании обесценивает их подписи под резолюцией.​

С европейскими организациями у нас уже давно не клеится. После воссоединения Крыма с Россией, Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) лишила нашу делегацию права участия в пленарных заседаниях. Позднее Москва сама отказалась участвовать в работе организации и платить полный взнос в Совет Европы.

Тут стоит вспомнить, что совсем недавно Генассамблея ООН призвала Россию вывести свои миротворческие войска из Приднестровья, а Парламентская ассамблея ОБСЕ сегодня, 11 июля приняла документ с аналогичным требованием. И это при том, что наши военные вот уже 20 лет доказывают, что лучше них ситуацию в регионе не контролирует никто. Понятно, что уход миротворцев приведет к новому витку противостояния Тирасполя и Кишинева.


Все идет к тому, что и из ПА ОБСЕ Россия тоже выйдет. Во всяком случае, этого не исключил первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров. Произошедшее на сегодняшнем заседании в Берлине политик назвал политическим шулерством.

Казалось бы, двух этих событий для одного дня вполне хватило бы. Но нет: отголоски вчерашней кинопремьеры в Бельгии дошли до Украины. Почему именно в Брюсселе показали русофобский фильм британского журналиста Тима Уайта с каким-то неудобочитаемым названием "Один чемпионат мира, одна война, как много коррупции?", абсолютно непонятно.

В документальном расследовании британца рассказывается, как наша страна якобы купила чемпионат мира по футболу. Судя по откликам украинских зрителей, которые уже нашли "сенсационное" кино в Сети, оно произвело настоящий фурор. Комментарии к фильму в основном сводятся к двум словам: "Слава Украине!"

Фото: GLOBAL LOOK press/Cao Can/Xinhua

Из последних событий, которые можно смело отнести к русофобским, стоит вспомнить скандал с хорватами Огненом Вукоевичем, Домагоем Видой и все тем же бандеровским лозунгом. Через несколько минут после того, как улеглись страсти на поле в матче Хорватия-Россия, помощник тренера и футболист сборной опубликовали ролик, на котором Вида выкрикнул: "Слава Украине!" В свою очередь Вукоевич сказал, что посвящает победу этой стране.

Конечно же, хорваты были наказаны ФИФА, борющейся с политикой на чемпионате: первый был отстранен, второй – предупрежден. Но что это дало русофобам в Европе и на Украине? А то, что этим двум гражданам, безусловно, удалось подлить масла в огонь антироссийских настроений.

Ну и как не вспомнить очередное отравление в Британии, случайным образом совпавшее с чемпионатом мира в России. В самый разгар мундиаля Туманный Альбион стал чуть ли не главным мировым ньюсмейкером: неподалеку от ставшего знаменитым на весь мир Солсбери были обнаружены мужчина и женщина с признаками отравления пресловутым газом "Новичок". Причем, отравились вроде как героиновый наркоман, состоявший на наркологическом учете, и его сожительница.

Фото: GLOBAL LOOK press

Не прошло и двух дней, как Лондон обвинил в отравлении новых Скрипалей Россию. Впрочем, ничего удивительного в этом нет. Нашу страну уже в чем только не обвиняли, но, похоже, мы от этого становимся только крепче. Во всяком случае, Россия в очередной раз доказала всему миру, что способна организовать и провести масштабное спортивное мероприятие с участием сотен футболистов и десятков тысяч болельщиков.

Остается надеется, что до конца этого праздника спорта и дружбы в мире не придумают новую провокацию или не раздуют очередной скандал с целью опорочить Россию.

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Автор: Александр Комаров11 июля 2018, 21:04
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