Украина угрожает ФИФА из-за скандала с хорватами на ЧМ-2018

Украинский блогер и радикал Дмитрий Корчинский пригрозил расправиться с сотрудниками ФИФА и поджечь офисы футбольной ассоциации. Такие заявления прозвучали от него из-за наказания хорватских помощника тренера и игрока Огнена Вукоевича и Домагоя Виды за скандальные высказывания после победы над сборной России в четвертьфинале.

прочитано 1836 раз