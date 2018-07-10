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Украина угрожает ФИФА из-за скандала с хорватами на ЧМ-2018

Дамагой Вида. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Украинский блогер и радикал Дмитрий Корчинский пригрозил расправиться с сотрудниками ФИФА и поджечь офисы футбольной ассоциации. Такие заявления прозвучали от него из-за наказания хорватских помощника тренера и игрока Огнена Вукоевича и Домагоя Виды за скандальные высказывания после победы над сборной России в  четвертьфинале.
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Угрозы в адрес ФИФА появились в видеоблоге Корчинского на YouTube. По его словам, международная футбольная организация "давно коррумпирована российскими властями".

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Более того, радикал считает, что именно по этой причине ЧМ-2018 проводится в нашей стране. Украинец уверен, что в четвертьфинал Россия прошла благодаря "серии договорняков", а Хорватия "не купилась за московские деньги".

Корчинский призвал украинских радикалов расправиться с футбольной организацией. "Там, где встретите чиновника ФИФА, плюйте ему в морду. Там, где у нас на Украине есть какие-то структуры, которые имеют отношение к ФИФА, все они должны сгореть", – заявил он.

Также блогер посетовал на то, что слова "Слава Украине" сегодня являются "экстремистским лозунгом". Ранее Украина выразила готовность компенсировать штраф в 15 тысяч швейцарских франков, наложенный на Вукоевича.

Напомним, после победы команды Хорватии над россиянами Вукоевич и Вида опубликовали ролик, на котором Вида выкрикнул: "Слава Украине!" В свою очередь Вукоевич сказал, что посвящает победу этой стране. Хорваты были наказаны ФИФА: первый был отстранен, второй – предупрежден.

Российская сборная проиграла команде Хорватии 7 июля по серии пенальти. Наших футболистов пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поздравил с блестящей игрой, а хорватов – с выходом в полуфинал.

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Автор: Людмила Фоканова10 июля 2018, 16:13
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