"Слава Украине! Белград, гори": опубликовано новое видео с разозлившим Россию хорватом

Новое видео с хорватскими футболистами появилось в Сети. Главный герой ролика – тот же Домагой Вида, который снова выкрикивает в камеру: "Слава Украине!" И добавляет еще более провокационное: "Белград, гори!"

Судить по самому ролику, где и когда он был снят, невозможно. Утверждается, что видео записано после игры сборной Хорватии с Россией, и футболисты праздновали победу – во всяком случае, оба спортсмена в форме хорватской команды, пошитой специально к ЧМ-2018.

Домагой Вида с бутылкой пива в руке сидит рядом с представителем тренерского штаба Ивицей Оличем. Футболист произносит фразы "Слава Украине!" и "Белград, гори!", после чего поет на сербском языке. Журналисты предположили, что спортсмен не призывал к уничтожению столицы Сербии, а общался по интернету с сотрудниками ресторана "Белград" в Киеве, где работают представители югославской диаспоры, сообщает издание Blic. Впрочем, учитывая поведение футболиста, многие ждут от него именно политических высказываний.

Напомним, что после победы в четвертьфинальном матче ЧМ-2018 над командой России игроки сборной Хорватии Домагой Вида и Огнен Вукоевич опубликовали видео, в котором Вида кричит "Слава Украине!", а Вукоевич посвящает победу над российскими футболистами Украине и киевскому "Динамо".

FIFA расценила лозунг как провокацию и сделала предупреждение Виде. Больше пострадал Вукоевич, который входил в состав сборной Хорватии – его оштрафовали на 15 тысяч швейцарских франков и отстранили от участия в чемпионате. Вида позже заявил, что у него есть друзья как среди украинцев, так и среди русских, а свое выступление назвал "шуткой".

Исключенный из состава делегации сборной Хорватии Вукоевич после скандала с первым видео извинился перед россиянами. Он утверждает, что его высказывания носили абсолютно мирный характер, но в России их расценили иначе. По словам хорвата, он с пониманием относится к решению отстранить его от участия в ЧМ и не хочет быть обузой для своей сборной в преддверии важного полуфинального матча.

Извинилась и супруга Огнена. По ее словам, эмоции спортсмена вызваны тем, что Украина в течение десяти лет была для него вторым домом, пишет "Газета.ru". Вукоевич выступал за киевское "Динамо".