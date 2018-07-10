Украина решила оплатить выходку хорвата на ЧМ-2018

Федерация футбола Украины (ФФУ) компенсирует Огнену Вукоевичу штраф, наложенный ФИФА. Член хорватской делегации должен заплатить за свою русофобскую выходку.

Международная федерация футбола наказала Вукоевича на 15 тысяч швейцарских франков. Такое наказание помощник тренера сборной Хорватии понесет за видео, записанное им и защитником команды Домагоем Видой после победы над сборной России.

Однако Федерация футбола Украины решила всерьез заступиться за хорватов. "Я лично и руководство Федерации футбола приняли решение компенсировать Огнену Вукоевичу тот штраф, который на него наложен", – заявил глава ФФУ Андрей Павелко.

Ранее сообщалось, что Футбольная федерация Украины отреагировала на решение ФИФА в отношении двух представителей хорватской делегации на ЧМ-2018. Глава ФФУ написал в Facebook, что игравшие в киевском "Динамо" Вида и Вукоевич "имеют полное право выражать уважение к Украине".

Напомним, причиной скандала стало видео, опубликованное после победы сборной Хорватии в четвертьфинальном матче ЧМ-2018 над командой России. Его авторы – игрок хорватской сборной Домагой Вида и помощник тренера Огнен Вукоевич. Вида кричит: "Слава Украине!", а Вукоевич посвящает победу над российскими футболистами Украине и киевскому "Динамо". ФИФА расценила это выступление как провокацию и сделала предупреждение Виде. Вукоевича оштрафовали на 15 тысяч швейцарских франков и отстранили от участия в чемпионате.

Ситуацию вокруг футболиста сборной Хорватии Домагоя Виды, который, несмотря на полученное предупреждение, опубликовал еще одно видео такого же содержания, прокомментировали в Кремле. По словам пресс-секретаря президента России, главное – в том, что игра была честной. И говорить надо не о политике, а о футболе. Российская сборная проиграла сборной Хорватии. Наших футболистов Песков поздравил с блестящей игрой, а хорватов – с выходом в полуфинал, пишет РИА Новости.