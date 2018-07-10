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Украина решила оплатить выходку хорвата на ЧМ-2018

Огнен Вукоевич. Фото: GLOBAL LOOK press
Федерация футбола Украины (ФФУ) компенсирует Огнену Вукоевичу штраф, наложенный ФИФА. Член хорватской делегации должен заплатить за свою русофобскую выходку.
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Международная федерация футбола наказала Вукоевича на 15 тысяч швейцарских франков. Такое наказание помощник тренера сборной Хорватии понесет за видео, записанное им и защитником команды Домагоем Видой после победы над сборной России.

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Однако Федерация футбола Украины решила всерьез заступиться за хорватов. "Я лично и руководство Федерации футбола приняли решение компенсировать Огнену Вукоевичу тот штраф, который на него наложен", – заявил глава ФФУ Андрей Павелко.

Ранее сообщалось, что Футбольная федерация Украины отреагировала на решение ФИФА в отношении двух представителей хорватской делегации на ЧМ-2018. Глава ФФУ написал в Facebook, что игравшие в киевском "Динамо" Вида и Вукоевич "имеют полное право выражать уважение к Украине".

Напомним, причиной скандала стало видео, опубликованное после победы сборной Хорватии в четвертьфинальном матче ЧМ-2018 над командой России. Его авторы – игрок хорватской сборной Домагой Вида и помощник тренера Огнен Вукоевич. Вида кричит: "Слава Украине!", а Вукоевич посвящает победу над российскими футболистами Украине и киевскому "Динамо". ФИФА расценила это выступление как провокацию и сделала предупреждение Виде. Вукоевича оштрафовали на 15 тысяч швейцарских франков и отстранили от участия в чемпионате.

Ситуацию вокруг футболиста сборной Хорватии Домагоя Виды, который, несмотря на полученное предупреждение, опубликовал еще одно видео такого же содержания, прокомментировали в Кремле. По словам пресс-секретаря президента России, главное – в том, что игра была честной. И говорить надо не о политике, а о футболе. Российская сборная проиграла сборной Хорватии. Наших футболистов Песков поздравил с блестящей игрой, а хорватов – с выходом в полуфинал, пишет РИА Новости.

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Автор: Андрей Евлампиев10 июля 2018, 14:18
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