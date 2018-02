Шипулин и Ан решили пойти до конца в войне с МОК

Иски представителей нашей страны будут рассмотрены выездной панелью ad hoc CAS в Корее. Слушания состоятся 7 февраля. В число тех, кто пытается опротестовать решение МОК, вошли: шорт-трекист Виктор Ан, биатлонисты Антон Шипулин, Евгений Гараничев и Екатерина Юрлова-Перхт, фигуристы Иван Букин и Ксения Столбова, лыжник Сергей Устюгов, хоккеист Валерий Ничушкин и другие, пишет газета "Известия".

"Мы продолжим совершенствоваться и работать над собой. Сегодня утром 32 российских спортсмена снова обратились в CAS и швейцарские суды, чтобы обжаловать решения комиссий МОК. Будем рассматривать эти дела уже здесь, в Пхенчхане", – заявил глава CAS Джон Коутс. Отметим, на 132-й сессии МОК в Пхенчхане состоялось голосование в поддержку решения исполкома организации от 5 декабря 2017 года о дисквалификации Олимпийского комитета России (ОКР). Все присутствовавшие проголосовали за, не считая двух воздержавшихся (Адам Пенгилли и Ричард Паунд), передает РИА ФАН.

В свою очередь глава рабочей группы МОК Николь Хевертц сообщила, чем будет руководствоваться организация при снятии дисквалификации с российской делегации. По ее словам, на это могут повлиять болельщики и российские СМИ. Если все сложится удачно, наши соотечественники смогут пройти на церемонии закрытия Олимпиады-2018 под своим флагом.

Глава дисциплинарной комиссии МОК Денис Освальд заявил на сессии МОК, что шокирован решением CAS оправдать 28 российских спортсменов. "Я считаю это оскорбительным по отношению к МОК, к моей комиссии и лично ко мне", – прокомментировал Освальд.

