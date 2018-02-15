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Спорт

Российских спортсменов распяли за провал на Олимпиаде

Владимир Морозов и Евгения Тарасова. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Российских спортсменов на Олимпиаде в Пхенчхане продолжает преследовать злой рок: в шестой день Игр наши атлеты остались без наград. Самым обидным стало поражение фигуристов Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, занявших лишь четвертое место. В Сети уже выразили возмущение неубедительными результатами олимпийцев.

Продолжение: Медальный зачет Олимпиады-2018
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Как известно, фигурное катание – традиционно "наш" вид спорта, первые места в этой дисциплине уже стали для нас совершенно привычным делом. Но только не на Олимпиаде в Пхенчхане. Наших спортсменов на этих Играх неудачи преследуют с самого начала.

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Шестой день соревнований не стал исключением. Фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов остались за пределами пьедестала почета по итогам парных катаний. Добиться наград помешало падение Тарасовой и ошибка в исполнении – вместо прыжка в три оборота она сделала двойной. В итоге – слезы разочарования и всего лишь четвертое, самое обидное место.

Чемпионом же стала немецкая пара – Алена Савченко и Бруно Массо. Произвольную программу они откатали на мировой рекорд – 159,31 балла. Серебро взяли китайцы, а бронза досталась канадским фигуристам.

У других наших олимпийцев дела в этот день обстояли еще хуже. Россиянин Николай Олюнин в полуфинале сноуборд-кросса упал и сломал ногу. Биатлонист Антон Бибиков стал 16-м в индивидуальной гонке. Познать горечь поражения пришлось и женской хоккейной сборной – разгром 5:1 от финской команды. При этом днем ранее наша мужская хоккейная сборная неожиданно уступила словакам со счетом 3:2.

В результате команда российских атлетов опустилась с одной серебряной и четырьмя бронзовыми медалями на 15-е место в общем зачете. Сутками ранее она располагалась на 12-м месте. Золотых наград в копилке наших олимпийцев по-прежнему нет.

На первом же месте уверенно обосновалась Германия – девять золотых, две серебряные и четыре бронзовые медали. Немцы сделали серьезную заявку на первое место по итогам Игр. На втором – норвежцы с шестью золотыми наградами, следом за ними – Нидерланды (пять золотых).

Таким образом, россияне имеют все шансы побить антирекорд Олимпиады, установленный на зимних Играх 2010 года в Ванкувере. Наша сборная заняла тогда 11-е место в общекомандном зачете с 15 наградами – худший результат за всю историю участия в зимних Играх. Всего российские олимпийцы выиграли три золотых, пять серебряных и семь бронзовых медалей.

Неубедительные результаты наших олимпийцев вызвали бурю негодования у пользователей Сети. "Это не Олимпиада, это какой-то позор", – пишут одни. "Мне очень тяжело реагировать на проигрыши наших ребят еще и потому, что вот они не соберут медалей, и будут говорить, что у нас никто не может без допинга и будут продолжать издеваться над всеми спортсменами и продолжать давить", – отмечают другие.

Не смогла промолчать и трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина. Четвертое место Тарасовой и Морозова она назвала "очень обидным". "С 1964 года только дважды (2010-й и 2018-й) мы оказывались не только без золота, но вообще без медалей в этом виде фигурного катания", – посетовала спортсменка.

Зимние Олимпийские игры в Южной Корее продлятся до 25 февраля 2018 года. Всего будут разыграны 102 комплекта наград в семи видах спорта и 15 дисциплинах – биатлоне, лыжных гонках, хоккее на льду, санках, бобслее, керлинге и коньках.

Автор: Иван Поляков15 февраля 2018, 19:10

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