Россиянина специально покалечили на Олимпиаде

Тренеры сноубордиста Николая Олюнина собираются подать официальный протест из-за инцидента в полуфинальном заезде на Играх в Пхенчхане. Спортсмен не сможет продолжить выступление в турнире из-за перелома голени.

Если ранее сообщалось, что в полуфинале турнира по сноуборд-кроссу на Олимпиаде россиянин допустил ошибку и упал, то теперь появилась еще одна версия. Возможно, ему помогли упасть намеренно.

"Николай Олюнин – серебряный призер Сочи в этой дисциплине, и в Пхенчхане он уверенно квалифицировался в полуфинал. В тренерском штабе уверены, что во время прохождения трассы Николая толкнули. Они готовы подавать официальный протест", – сообщает Life.ru. По другой информации, представители олимпийских атлетов из России уже подали протест в Международную федерацию лыжного спорта (FIS), но он был отклонен. "Был контакт с другим спортсменом. Насколько мне известно, наши тренеры подали протест, но он был отклонен", – цитирует представителя пресс-службы Федерации сноуборда России ТАСС.

Отметим, травма Олюнина оказалась настолько серьезной, что он не смог финишировать в заезде и даже самостоятельно покинуть трассу – его унесли на носилках. Спортсмен отправлен в больницу. Известно, что сноубордист в момент эвакуации с трассы обнадежил окружающих, крикнув, что у него все нормально, сообщает "Спорт-Экспресс".