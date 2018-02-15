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Спорт

Мимо медалей: у Тарасовой случилась истерика из-за падения на Олимпиаде

Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Фото: GLOBAL LOOK press/Peter Kneffel
Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали четвертыми в соревнованиях спортивных пар на Играх-2018. Дуэт остался без медалей из-за грубой ошибки.
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Совсем недавно эту пару считали фаворитами, и российские болельщики возлагали надежду на то, что именно она принесет в нашу копилку наград золото. После успешной короткой программы, по итогам которой Тарасова и Морозов уступили лишь 0,7 балла китайцам, можно было уверенно рассчитывать на победу. 

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Однако надежды разбила единственная грубая ошибка. В ходе выступления на произвольной программе Тарасова упала, что в итоге и помешало победить.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов по итогам двух программ набрали 224,93 балла. После короткой программы россияне шли вторыми.

Олимпийскими чемпионами стали немцы Алена Савченко и Бруно Массо, которые обновили мировой рекорд в произвольной программе (159,31), передает "Спорт-экспресс". По итогам двух программ они получили 235,90 балла. Вторыми стали китайцы Суй Вэнцзин и Хань Цун, третьими – канадцы Меган Дюамель и Эрик Рэдфорд.

Нашей паре пришлось довольствоваться четвертым местом. Разочарование было настолько сильным, что Тарасова не сдержала слез – фигуристка разрыдалась при объявлении результатов. В свою очередь Морозов заявил, что он и партнерша были готовы к выступлению и причин срыва в произвольной программе он не знает.

"Нервы, накал большой, приехали сильные пары. Мы были готовы хорошо, но просто так вышло. Как откатали конкуренты, мы не знали – никогда не смотрим, даже в записи", – цитирует фигуриста "Р-Спорт". Он добавил, что считает роковую ошибку необъяснимой. "Выброс – у нас самый любимый элемент, самый стабильный. Не знаю, почему так получилось", – констатировал спортсмен.

Морозов отметил, что им с Тарасовой понадобится несколько дней, чтобы прийти в себя. "Утешать не надо. Справимся, переживем. Бывает", – резюмировал фигурист.

Автор: Людмила Фоканова15 февраля 2018, 08:26
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