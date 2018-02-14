Российских фигуристов засудили на Олимпиаде

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин поделился впечатлениями от короткой программы спортивных пар на Играх в Пхенчхане. По его мнению, к нашим атлетам отнеслись несправедливо.

Оценивая результаты выступлений, Мишин выделил российскую и китайскую пары. Он уверен, что они достойны первого места.

"Кто из них сильнее, трудно сказать. Третье место я бы отдал паре Наталья Забияко и Александр Энберт, которых, безусловно, засудили. Остальные пары были равны. Но я считаю, что сегодня в тройке должны были быть две русские пары", – цитирует тренера "Газета.ru". "Завтра за золото будут бороться все. По крайней мере, четыре лидирующие пары", — заключил Алексей Мишин.

В свою очередь фигурист Александр Энберт, занявший восьмое место в паре с Натальей Забияко, оценил свое выступление в короткой программе хорошо. "Прокат оцениваем положительно, им довольны. Рады, что все получилось. Не сказал бы, что сегодня у меня были затруднения в эмоциональном и физическом плане. Мы были готовы, уверены в себе", – заявил фигурист. Он добавил, что они серьезно готовились к соревнованиям.

Ранее олимпийский чемпион Евгений Плющенко прокомментировал выступление российских фигуристов на Играх-2018 в Южной Корее. По его словам, наши соотечественницы Алина Загитова и Евгения Медведева вытащили сборную России в командном турнире на второе место. Спортсмен назвал их волшебными девчонками.

Отдельно Плющенко высказался о Михаиле Коляде, который дважды упал во время выступления. Он считает слишком резкую критику в адрес фигуриста и его тренера Валентины Чеботаревой необоснованной. "Да, задачу не выполнил, но изначально расчет был верный", – заключил спортсмен.