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Сонник
К чему снится воробей

К чему снится воробей

Воробей – очень распространенная в России птица, поэтому многим людям она нередко приходит в сновидениях. "Дни.ру" узнали, что означают такие сны.
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Эти маленькие птички являются самыми известными пернатыми, которые с удовольствием соседствуют с человеком. Люди часто прикармливают воробьев, а те платят им благодарностью в виде чириканья.

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Чтобы узнать, к чему снится воробей, надо обратиться к сонникам. Разные источники по-разному толкуют сновидение об этих птицах.

Современный сонник

К чему снится воробей, объясняется авторами скорее негативно. Сон означает к появлению в жизни сомнительных ситуаций. Если в видении птицу заключают в клетку, то сновидца подстерегают болезни. Если воробей умирает – жди беды. Чириканье воробья снится к тому, что в реальной жизни вы не сможете решить личные проблемы из-за препятствий.

Сонник для женщин

Также многим интересно узнать, к чему снится воробей женщине. Сон означает неопределенность ситуации. Он предупреждает о грядущих несчастьях. К чему снится воробей женщине с воскресенья на понедельник, толкуется так, что сон ничего не значит. Если же видение посетило человека во второй половине недели – наяву дама столкнется с сильным врагом.

Древний сонник

К чему снится воробей, можно узнать и из Древнего сонника. Сон может быть предупреждением о том, что не стоит говорить лишнего, чтобы потом не пожалеть. Если приснился громко чирикающий воробей, то сон предвещает человеку неприятности, ссору, возможно, разногласия с начальством. Видеть, как воробьи купаются в луже – хорошее предзнаменование, которое обещает успех. Увидеть во сне стаю воробьев – наяву быть предметом обсуждения и сплетен.

Сонник Миллера

Если вам приснились воробьи – значит, вас ожидает жизнь, полная любви и покоя. Это сделает сновидца доброжелательным слушателем разных грустных исповедей, а его благожелательность заслужит вам добрую славу. К чему снится воробей подбитый или нахохлившийся: этот сон является предвестием печали.

Сонник Фрейда

К чему снится воробей, рассказывает и этот популярный сонник. Сон символизирует легкость, с которой человек вступает в интимные отношения даже с малознакомыми людьми. Судя по всему, сновидец боится испытать чувство пресыщения и отвращения к "до боли" знакомому.

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Фото: Komsomolskaya Pravda/globallookpress.com
Автор: 15 ноября 2021, 03:57 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник

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