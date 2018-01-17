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Сонник

К чему снится авария

Фото: GLOBAL LOOK press
Толкователи сновидений отмечают, что почти никогда то, что человек увидел во сне не имеет прямой связи с тем, что его ждет. Наоборот, зачастую что-то плохое, увиденное ночью, может означать положительные изменения в будущем. Впрочем, с аварией, увиденной во сне, дела обстоят иначе.
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Большинство толкователей сновидений сходятся во мнении, что человеку, увидевшему во сне аварию, стоит готовиться к чему-то плохому. Кроме того, это может быть знаком грядущих перемен или же сигналом несколько притормозить и поразмышлять над сложившейся ситуацией.

Согласно соннику Миллера, если человек видел во сне, как попал в аварию, то ему следует готовиться к опасности в реальной жизни. Если при этом в машине был попутчик, то и ему может грозить беда. При этом другие пострадавшие намекают на то, что череда неудач будет долгой.

Однако смерть в такой аварии вместе с попутчиками – это уже добрый знак. Это значит, что человека ждет долгая и крепкая дружба. Если ДТП сновидец видел со стороны, то в будущем он может встретить человека, с которым будет постоянно ссориться.

Зигмунт Фрейд, с присущей ему проницательностью, считает, что авария или поломка в автомобиле может свидетельствовать о болезни половых органов или страхе обнаружить таковую. А вот попасть под машину, считал психолог, значит стремиться к половому акту. Несколько аварий сигнализируют о страхе смерти.

В Семейном соннике говорится, что увиденная во сне авария может предупреждать о проблемах на работе. Даже одно неосторожное слово может обернуться против человека. А вот ДТП с участием автобуса, наоборот, показывает, что даже если человек ошибется, то его вряд ли разоблачат.

17 января 2018, 19:04

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