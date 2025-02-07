Известные актеры рассказали о спектакле "Соборная площадь" в кинопарке "Москино"

Звезды театра и кино рассказали, почему стоит посетить спектакль "Соборная площадь" в кинопарке "Москино"



В кинопарке "Москино" до 23 февраля состоится серия показов необычного мультимедийного спектакля "Соборная площадь", рассказывающего о событиях Смутного времени. Особенность постановки в том, что в ней участвуют известные актеры вместе с молодыми талантами – каждый спектакль уникален по.

Дмитрий Певцов, народный артист России, подчеркивает уникальность проекта. По его словам, это удивительное сочетание истории, сказки и волшебства. Он отметил, чо спектакль будет интересен как детям, так и взрослым, а сам кинопарк – это крупнейшая киносъемочная площадка в мире, которую обязательно нужно увидеть.

Валерий Николаев отметил важность исторической точности постановки, а Юлия Такшина поделилась своими впечатлениями от кинопарка: "Я была поражена объемами, качеством и той энергией, которые присутствуют в кинопарке "Москино". У меня было время пройтись по территории, и это что-то невероятное!".

Посетители спектакля смогут не только увидеть представление, но и прогуляться по реконструированной Соборной площади, посетить ярмарку, парк сказок, покататься на катке или с горки. Каждый найдет здесь что-то свое и получит массу положительных эмоций.