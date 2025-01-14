Аншлаги и тысячи зрителей: как прошли спектакли "Соборная площадь" в праздники

Спектакль "Соборная площадь", который идет в кинопарке "Москино" с 21 декабря 2024 года, стал одним из самых востребованных семейных мероприятий в Москве. В ходе новогодних каникул его посетили более четырех тысяч зрителей, и каждый сеанс проходит с аншлагом.

В новогоднем спектакле участвуют известные актеры, такие как Дмитрий Певцов, Валерий Николаев, Глеб Пускепалис, Анна Большова, Эвклид Кюрдзидис, Екатерина Гусева, Елена Захарова, Ольга Кабо, Эдуард Флеров и Юлия Такшина.

Ольга Кабо, заслуженная артистка России, поделилась: "Я играю супругу князя Кузьмы Минина. Минин и Пожарский — это две значимые личности, которые внесли большой вклад в историю нашей страны. Меня поразила щедрость супруги, которая отдает все ради безопасности мужа. Это очень актуальная тема для сегодняшнего времени: мир начинается с каждого из нас — с того, что мы передаем своим детям и чему их учим".

Актриса также отметила, что кинопарк "Москино" предлагает множество возможностей для создания массовых спектаклей о российской истории.

Сюжет постановки основан на событиях Смутного времени, причиной которого стал династический кризис после смерти царя Федора I и его брата Дмитрия. Это привело к борьбе за власть, иностранной интервенции и обострению социальных противоречий.

В спектакле переплетаются историческая и сказочная линии. Главная героиня, девочка по имени Мотя, переносится в прошлое, чтобы понять причины и последствия исторических событий. Она становится свидетелем заговоров поляков и предательства атамана Ивана Заруцкого, а также проявления мужества русского народа и героизма Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского в освобождении Москвы от польских интервентов.

Постановка была создана специально для уличных декораций "Соборная площадь Москвы". Современные технологии, такие как 3D-проекции на здания соборов и палат Московского Кремля, гармонично сочетаются с классической драматургией, историческими костюмами, электронной музыкой и хореографией. В группу сценаристов вошли известный драматург Алексей Зензинов и народный артист России Валентин Клементьев.

Создатели спектакля стремились к исторической достоверности. Одна из ключевых сцен — сбор пожертвований для формирования ополчения Минина и Пожарского. Режиссер Эдуард Бояков использует реквизит, музыкальное сопровождение и мастерство актеров, чтобы продемонстрировать единство русского народа и его готовность к самопожертвованию ради победы над врагом. По отзывам зрителей, ему это удалось.

Полина Рыбакова, одна из зрительниц спектакля, отметила, что осталась в полном восторге от масштабности постановки, декораций и великолепной игры актеров. Валерий Фомин добавил, что благодаря сценарию история становится понятной и наглядной, а спектакль отлично подходит для широкой аудитории.

Спектакль "Соборная площадь" можно увидеть до 23 февраля по выходным в 17:30 и 19:00. Длительность постановки — один час, она предназначена для зрителей старше шести лет. Билеты доступны для покупки на сайте.

Кинопарк "Москино" является частью проекта Сергея Собянина "Москва — город кино» и представляет собой объект московского кинокластера. На данный момент завершен первый этап развития: построены 18 натурных площадок, четыре павильона и шесть объектов инфраструктуры. Среди них — декорации "Центр Москвы", "Москва 1940-х годов", "Витебский вокзал", "Аэропорт Юрово", "Соборная площадь Москвы", "Глухая деревня", "Партизанская деревня", "Уездный город", "Ковбойский городок", "Питерский бар" и другие площадки.

Московский кинокластер представляет собой инфраструктурные объекты, услуги и сервисы для кинопроизводителей, которые развивает Правительство Москвы в рамках инициативы "Москва — город кино". В его состав входят кинопарк "Москино", Киностудия имени Максима Горького (расположенная на улице Сергея Эйзенштейна и в Валдайском проезде), кинозавод "Москино", сеть кинотеатров "Москино", а также кинокомиссия и киноплатформа "Москино".