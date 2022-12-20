Почему россияне хотят в командировку в Сибирь?

Аналитики сервиса по бронированию жилья объяснили, почему командировка в Сибирь стала для россиян особенно желанной. Причина кроется в развитии внутреннего туризма. Работающие граждане предпочитают совмещать служебные поручения и отдых.
Другими словами, командировка превратилась в шанс насладиться инфраструктурой и природными богатствами удаленных от Москвы регионов. Как передает интернет-издание "Подмосковье сегодня", особой популярностью пользуются Якутия, ЯНАО, Забайкальский край, Красноярский край, Иркутская область и республика Тыва.