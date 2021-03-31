Причиной уничтожившего 25 грузовиков в Москве пожара назвали поджог

Крупный пожар на территории одного из шиномонтажей на окраине Москвы пришлось тушить сотрудникам МЧС 30 марта. Прибывшие на место специалисты установили, что огонь возник в результате поджога, передает RT. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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