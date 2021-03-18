СМИ: С карт россиян больше не будут списывать все деньги за долги

В Госдуме намерены принять в мае закон "Об исполнительном производстве", в соответствии с которым приставы не смогут списать все деньги со счёта должника. На нём останется минимальный доход в размере прожиточного минимума, который в настоящее время составляет 12,7 тысячи рублей.

Должник сможет обратиться в отделение службы судебных приставов и указать счёт, на котором должен быть сохранён минимальный доход. В постановлении пристава будет указано соответствующее требование, в результате чего банк не сможет списать все средства, сообщает "Москва 24".



