Продавший пельмени Абрамовичу онкобольной Тиньков решил бросить бизнес

52-летний Олег Тиньков будет развивать фонд борьбы с лейкемией, возродит программу "Бизнес-секреты" и будет акционером "Тинькофф банка", который, по его словам, собирается стать "вторым после "Сбера" в России, так как первым быть невозможно. Об этом Тиньков рассказал в эфире соцсети Clubhouse. Его слова цитирует Forbes.
Миллиардер два раза оказывался одной ногой в могиле, после чего стал иначе смотреть на мир. Он потерял мотивацию к ведению бизнеса. Напомним, бизнесмен более года лечился от лейкемии.
"У меня, если честно, мотивации заниматься бизнесом уже нет. Я на пенсии", – заявил Тиньков.
Напомним, ранее Олег Тиньков вошел в полную ремиссию по заболеванию раком. Предприниматель верит, что исцелился благодаря иконе святого Николая Чудотворца. Его образ всегда стоял рядом с его больничной койкой. О положительной динамике заболевания и ремиссии Тиньков узнал как раз в день святителя Николая. Также он благодарен немке, чей костный мозг ему пересадили.Медики диагностировали у бизнесмена Олега Тинькова лейкемию в 2020-м году. После безрезультатной химиотерапии предпринимателю сделали трансплантацию костного мозга в Лондоне.
Олег Тиньков начинал развивать свое материальное обеспечение со спекуляции и торговли. Однажды он создал бизнес по продаже пельменей Дарья. Позже этот бизнес у него купил Роман Абрамович.
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