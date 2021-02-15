Продавший пельмени Абрамовичу онкобольной Тиньков решил бросить бизнес

Российский бизнесмен и основатель банка "Тинькофф" Олег Тиньков, едва не умерев, изменил свое отношение к жизни и решил "завязать" с бизнесом. Он намерен сконцентрироваться на других задачах.



52-летний Олег Тиньков будет развивать фонд борьбы с лейкемией, возродит программу "Бизнес-секреты" и будет акционером "Тинькофф банка", который, по его словам, собирается стать "вторым после "Сбера" в России, так как первым быть невозможно. Об этом Тиньков рассказал в эфире соцсети Clubhouse. Его слова цитирует Forbes.

ПО ТЕМЕ Шансы на выживание около 40-50%: стало известно об ухудшении состояния Олега Тинькова

Миллиардер два раза оказывался одной ногой в могиле, после чего стал иначе смотреть на мир. Он потерял мотивацию к ведению бизнеса. Напомним, бизнесмен более года лечился от лейкемии.

"У меня, если честно, мотивации заниматься бизнесом уже нет. Я на пенсии", – заявил Тиньков.



Напомним, ранее Олег Тиньков вошел в полную ремиссию по заболеванию раком. Предприниматель верит, что исцелился благодаря иконе святого Николая Чудотворца. Его образ всегда стоял рядом с его больничной койкой. О положительной динамике заболевания и ремиссии Тиньков узнал как раз в день святителя Николая. Также он благодарен немке, чей костный мозг ему пересадили.

Медики диагностировали у бизнесмена Олега Тинькова лейкемию в 2020-м году. После безрезультатной химиотерапии предпринимателю сделали трансплантацию костного мозга в Лондоне.

Олег Тиньков начинал развивать свое материальное обеспечение со спекуляции и торговли. Однажды он создал бизнес по продаже пельменей Дарья. Позже этот бизнес у него купил Роман Абрамович.