"Мы миллиарды теряем": Жириновский призвал к отмене новогодних каникул

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал отменить новогодние каникулы в России. С таким предложением он выступил в среду в ходе заседания Государственного Совета России.
Жириновский считает, что первая рабочая неделя нового года должна начинаться уже 2 января. По словам политика, из-за слишком продолжительных праздников страна "теряет миллиарды". Глава либерал-демократов также предложил временно запретить продажу путевок в зарубежные страны, сообщает Ura.ru.
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